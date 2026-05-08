رهائن سالمون وجناة طلقاء بعد السطو على أحد البنوك في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة انتهاء احتجاز رهائن في أحد البنوك بمدينة شينزيغ، غربي ألمانيا. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على المحتجزين من دون إصابات، مضيفا أن البحث عن الجناة لا يزال جاريا.

ونفذت قوات الشرطة الخاصة مداهمة، عثرت خلالها على المحتجزين داخل غرفة. وتعتقد الشرطة أن الجاني أو الجناة غادروا المكان عبر طريق لم يتم التعرف عليه بعد.

وأشارت التحقيقات الأولية للشرطة إلى أن عدة أشخاص احتجزوا رهائن في فرع البنك بمدينة شينزيغ في ولاية راينلاند بالاتينات. وأفادت التقارير أن أحد الرهائن كان سائق مركبة لنقل الأموال.

ونشرت الشرطة مئات من عناصرها، وفرضت طوقا أمنيا واسعا حول البنك، وقالت إن عناصرها دخلوا البنك لكنْ لم يكن هناك أي أثر للمشتبه بهم.

فرار مجهول

وذكر المحققون في بيان أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجناة غادروا مكان الحادث مباشرة بعد احتجاز الرهائن في الخزنة، "بوسائل غير معروفة حتى الآن".

وبدأت العملية الساعة التاسعة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش)، وذكرت صحيفة "بيلد" أن المشتبه بهم اعترضوا شاحنة مصفحة وهددوا الموجودين داخل البنك.

ونبّه جرس إنذار ينطلق تلقائيا الشرطة التي طوقت وسط المدينة، فيما حاصرت قوة شرطة كبيرة البنك. وأظهرت صور عناصر من الشرطة يرتدون خُوذا وسترات واقية من الرصاص، ويحملون بنادق رشاشة لكنْ يبدو أن المشتبه بهم فروا على الأرجح قبل وصول الشرطة.

وصرح متحدث باسم الشرطة من مكان الحادث بأن عمليات تفتيش المباني المجاورة والمنطقة المحيطة لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة، مؤكدا استمرار عملية البحث عن المشتبه بهم وأن الشخصين اللذين تم تحريرهما يتلقيان الرعاية الطبية. ولم تتوفر أي معلومات فورية عن المشتبه بهم.

وتقع بلدة شينزيغ الصغيرة إلى الغرب من نهر الراين، في منتصف الطريق تقريبا بين مدينتي بون وكوبلنز في ولاية راينلاند بالاتينات.

وأواخر العام الماضي، شهدت مدينة غيلسنكيرشن الواقعة أيضا في غربي ألمانيا سطوا مسلحا على مصرف، وأسفرت عن خسائر بلغت 30 مليون يورو (نحو 32.4 مليون دولار) بحسب الشرطة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حينها.