روسيا تعترض 95 مسيّرة أوكرانية خلال 4 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 95 مسيّرة أوكرانية خلال 4 ساعات فقط، فيما استهدفت كييف سفينة روسية في بحر قزوين.

وأوضحت وزارة الدفاع -في منشور على تليغرام- أنه جرى اعتراض 95 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة 4 ساعات فقط في مناطق مختلفة من وسط وجنوب روسيا.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت أكثر من 50 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة على مدار نحو 15 ساعة.

وأعلنت الوزارة أنها "ستلتزم بوقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بدءا من منتصف ليل 8 مايو/أيار وحتى العاشر من الشهر نفسه"، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصار ‌‌الاتحاد السوفياتي ‌‌على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

بدوره أوضح سوبيانين -في سلسلة طويلة من الرسائل عبر تطبيق تليغرام- أن العدد الإجمالي للطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها ‌‌بين حوالي الساعة 11 صباحا أمس الخميس والثانية صباحا اليوم الجمعة تجاوز 50 طائرة. وأضاف أن فرق الطوارئ تفحص الحطام على الأرض.

وفي كييف، أعلن الجيش الأوكراني -أمس الخميس- استهداف سفينة روسية في بحر قزوين، مشيرا إلى أن السفينة قادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز كاليبر.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية -في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك- أن الضربة استهدفت سفينة كورفيت من فئة كاراكورت.

كما نشر الجيش صورة حرارية قال إنها تُظهر السفينة بعد الاستهداف، ويُرجح أنه تم التقاطها بواسطة المسيرة التي نفذت الهجوم، فيما لم يتضح بعدُ حجم الأضرار بدقة.

ووفقا لكييف، فإن السفينة كانت تتمركز بمدينة كاسبيسك في جمهورية داغستان الروسية في شمال القوقاز.

وكانت أوكرانيا قد أبلغت مؤخرا عن تنفيذ ضربات متعددة استهدفت أصولا بحرية روسية، شملت سفنا من أسطوليْ البحر الأسود وبحر البلطيق.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من 4 سنوات، استخدمت روسيا أسطولها البحري، بما في ذلك السفن المتمركزة في بحر قزوين، لشن هجمات صاروخية على المدن الأوكرانية، وغالبا ما كانت تستخدم صواريخ "كاليبر".