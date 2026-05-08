الاشتباه بإصابة جديدة بفيروس هانتا في جزيرة نائية

رُصدت حالة جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا (Hantavirus) لدى مواطن ⁠⁠بريطاني اليوم ⁠⁠الجمعة في جزيرة تريستان دا كونا بجنوب المحيط الأطلسي، في حين تتواصل الجهود لتتبع ركاب السفينة السياحية الفاخرة التي تفشى ⁠⁠فيها الفيروس ومخالطيهم المباشرين.

يأتي ذلك بينما قالت منظمة الصحة العالمية ⁠⁠إنها ستصدر إفادة لاحقا اليوم الجمعة بشأن أحدث ⁠⁠أعداد الحالات المشتبه بها والمؤكدة.

ولم تكشف الوكالة المعنية بالسلامة الصحية في بريطانيا عن مزيد من التفاصيل بشأن الحالة الجديدة المشتبه بها في ⁠⁠الجزيرة، وهي أبعد جزيرة مأهولة في العالم، ويقطنها نحو 200 شخص فقط، والتي توقفت فيها السفينة السياحية في 15 أبريل/نيسان.

وتوفي 3 أشخاص، زوجان هولنديان ومواطن ألماني، جراء المرض على متن السفينة هونديوس.

ويتلقى ‌‌4 أشخاص آخرون، بريطانيان وهولندي وسويسري، تأكدت إصابتهم بالفيروس، العلاج في مستشفيات بهولندا وجنوب أفريقيا وسويسرا.

كما توفيت امرأة هولندية بعد وقت قصير من مغادرتها السفينة في 24 أبريل/نيسان. وهي زوجة أول حالة إصابة بالمرض، الرجل الهولندي الذي توفي على متن السفينة في 11 من الشهر الماضي.

مرض نادر

ويُعد هذا الفيروس من الأمراض النادرة نسبيا، لكنه قد يكون خطيرا إذا تطور، مما يستدعي فهم طبيعته وطرق انتقاله وأعراضه.

وفيروس "هانتا" هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساسا عبر القوارض، خصوصا الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها.

ويمكن أن يُصاب الإنسان عند استنشاق جزيئات ملوثة في الهواء، أو عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم. وعلى عكس بعض الفيروسات الأخرى، فإن انتقاله بين البشر نادر جدا.

وتاريخيا، وُثق وجود فيروسات هانتا منذ قرون في مناطق من آسيا وأوروبا، حيث ارتبطت بحالات الحمى النزفية المصحوبة بفشل كلوي.

وقالت شركة "أوشنوايد" المُشغِّلة للسفينة أمس الخميس إنه لا يوجد أشخاص على متنها يعانون ⁠⁠من أعراض إصابة محتملة، ومن المتوقع ⁠⁠أن ترسو السفينة في تينيريفي في جزر الكناري في وقت مبكر من يوم الأحد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على إعداد إرشادات مفصلة بشأن موعد نزول العشرات ‌‌من الركاب المتبقين على متن السفينة وعودتهم إلى ديارهم.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية البريطانية بأن البريطانيين الموجودين على متن السفينة ممن ‌‌لا ‌‌تظهر عليهم أعراض سيُعادون جوا إلى بلادهم وسيُطلب منهم الخضوع للعزل لمدة 45 يوما.