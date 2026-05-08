اعتقال 29 في تركيا بتهم فساد مرتبطة بقضية إمام أوغلو

أوقفت السلطات التركية 29 شخصا اليوم الجمعة للاشتباه في تلاعبهم بمناقصات في إطار التحقيقات بقضية رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ أكثر من عام على خلفية تهم فساد كبرى.

ووفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فإن المشتبه بهم الـ29 متهمون بالمشاركة في "نظام مناقصات وهمية أو غير قانونية" من خلال شركة تابعة لبلدية إسطنبول متخصصة في تنسيق الحدائق والمناظر الطبيعية.

وأفادت الوكالة بأن من بين المشتبه بهم مديرة إدارة الحدائق والمتنزهات في إسطنبول.

وكانت النيابة العامة وجهت 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول السابق إمام أوغلو، قد تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من ألفي عام، إذ يُتهم بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق وهي تهمة ينفيها.

واعتُقل أكرم إمام أوغلو (54 عاما) في مارس/آذار 2025، ويواجه تهما تتراوح بين الفساد والاختلاس والتجسس، إلى جانب أكثر من 400 متهم آخر، منهم 105 قيد الحبس الاحتياطي.

ويشمل المتهمون محامي إمام أوغلو ومتحدثه الرسمي وصحفيين، وتنتقد جماعات حقوق الإنسان المحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية، لكن الحكومة التركية تنفي ذلك.