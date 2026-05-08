أخبار|تركيا

اعتقال 29 في تركيا بتهم فساد مرتبطة بقضية إمام أوغلو

حفظ

Turkish soldiers stand guard behind barricades in front of the Marmara-Silivri Prison and Courthouse Complex where suspended Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, detained since March 2025, appears at his first hearing in a sweeping corruption case in Istanbul on March 9, 2026. (Photo by BERK OZKAN / AFP)
عناصر الشرطة التركية أمام مجمع سيليفري قرب إسطنبول حيث يحاكم إمام أوغلو والعشرات معه في قضية فساد (الفرنسية-أرشيف)
Published On 8/5/2026

أوقفت السلطات التركية 29 شخصا اليوم الجمعة للاشتباه في تلاعبهم بمناقصات في إطار التحقيقات بقضية رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ أكثر من عام على خلفية تهم فساد كبرى.

ووفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فإن المشتبه بهم الـ29 متهمون بالمشاركة في "نظام مناقصات وهمية أو غير قانونية" من خلال شركة تابعة لبلدية إسطنبول متخصصة في تنسيق الحدائق والمناظر الطبيعية.

وأفادت الوكالة بأن من بين المشتبه بهم مديرة إدارة الحدائق والمتنزهات في إسطنبول.

وكانت النيابة العامة وجهت 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول السابق إمام أوغلو، قد تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من ألفي عام، إذ يُتهم بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق وهي تهمة ينفيها.

واعتُقل أكرم إمام أوغلو (54 عاما) في مارس/آذار 2025، ويواجه تهما تتراوح بين الفساد والاختلاس والتجسس، إلى جانب أكثر من 400 متهم آخر، منهم 105 قيد الحبس الاحتياطي.

ويشمل المتهمون محامي إمام أوغلو ومتحدثه الرسمي وصحفيين، وتنتقد جماعات حقوق الإنسان المحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية، لكن الحكومة التركية تنفي ذلك.

المصدر: الجزيرة + وكالات
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان