إيران تحتجز ناقلة في بحر عُمان وتعلن: سندافع بقوة عن مصالحنا

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت ناقلة النفط "أوشن كوي" في مياه بحر عُمان، وذلك بموجب أمر قضائي، وبررت طهران هذه الخطوة بحماية مصالحها الوطنية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الجيش أن القوات الخاصة البحرية نفذت عملية الاحتجاز واقتادت الناقلة إلى السواحل الجنوبية للبلاد لتسليمها إلى السلطات القضائية، مشيرة إلى أن السفينة كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية وتسعى لـ"استغلال الوضع في المنطقة والإضرار بعملية تصدير النفط والمصالح الوطنية".

وأكد الجيش الإيراني أنه "سيدافع بقوة عن مصالح إيران في المياه الإقليمية ولن يتهاون مع أي انتهاك للقانون".

وتزامن هذا الإعلان مع تقرير لموقع "تانكر تراكرز" أفاد بأن ثلاث ناقلات نفط إيرانية فارغة تمكنت من اختراق الحصار الأمريكي خلال اليومين الماضيين وعادت إلى الموانئ الإيرانية.

كوريا الجنوبية تحقق

وفي سياق متصل بتوتر أمن الملاحة، قالت وزارة المحيطات والمصائد في كوريا الجنوبية إن محققين حكوميين بدؤوا تقصي أسباب انفجار وحريق نشب على متن السفينة "إتش إم إم نامو" (التابعة لشركة "إتش إم إم" الكورية) أثناء رسوها قرب الإمارات يوم الاثنين الماضي. وأكدت الشركة المشغلة أن المحققين اعتلوا متن السفينة بعد قطرها إلى ميناء دبي للتأكد مما إذا كان الحادث ناتجا عن هجوم خارجي أو عطل فني في غرفة المحركات.

وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بإطلاق النار على السفينة الكورية، وحث سول على الانضمام إلى الجهود التي تقودها واشنطن لتأمين حركة الملاحة عبر المضيق ضمن ما يعرف بـ"مشروع الحرية".

في المقابل، نفت السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية "بشكل قاطع" أي تورط للقوات المسلحة الإيرانية في إلحاق أضرار بالسفينة، واصفة التقارير التي أشارت لاستهدافها بأنها "تعليقات خارجية لا تمثل موقف طهران الرسمي". وأعلن مكتب الرئاسة في سول تعليق مراجعة قرار الانضمام إلى عملية المرافقة الأمريكية مؤقتا، مؤكدا أن السلطات تبقي الاحتمالات كافة مفتوحة في انتظار نتائج التحقيق الفني.

وشهد مضيق هرمز، مساء أمس الخميس، تبادلا لإطلاق النار بين قوات إيرانية وأخرى أمريكية بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية، واعتبرت واشنطن أن الهجمات الإيرانية "غير مبررة"، وأكد الرئيس الأمريكي استمرار وقف إطلاق النار.