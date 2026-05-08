إن بي سي: واشنطن تطالب بغداد برفع الغطاء عن الفصائل الموالية لإيران

صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه الحكومة العراقية الجديدة، محذرة من غياب "خط فاصل واضح" بين مؤسسات الدولة العراقية والمليشيات المرتبطة بإيران، مطالبة بغداد باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الغطاء السياسي والمالي الذي تتمتع به هذه الجماعات.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إنه "ليس هناك خط فاصل واضح حاليا بين الدولة العراقية وهذه المليشيات"، مشيرا إلى أن بعض عناصر الدولة لا تزال توفر غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا لهذه الفصائل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الجماعات المدعومة من إيران -حسب واشنطن– استهدفت منشآت ومصالح أمريكية في العراق أكثر من 600 مرة.

مطالب واضحة وعقوبات

وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية الجديدة على قطع علاقاتها بشكل كامل مع الجماعات المرتبطة بطهران.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن تتطلع إلى "أفعال لا أقوال" من رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، مؤكدا أن الخطوات المطلوبة تتمثل في "طرد المليشيات، وقطع الدعم عنها، ومنع صرف الأموال لها".

وأضاف المسؤول أن المواجهة قد تبدأ بـ"بيان سياسي واضح لا لبس فيه، مفاده أن المليشيات الإرهابية ليست جزءا من الدولة العراقية"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تستهين بـ"خطورة التحدي أو بما يتطلبه الأمر لفك تشابك العلاقات بين إيران والمجموعات العسكرية العراقية".

وفي إطار هذا الضغط، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي، لاتهامه بـ"استغلال منصبه لتحويل نفط عراقي دعما للنظام الإيراني ووكلائه"، والاحتيال عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي للالتفاف على العقوبات الدولية.

نفي عراقي

من جانبها، سارعت وزارة النفط العراقية إلى نفي الاتهامات الموجهة للبهادلي، مؤكدة في بيان لها "أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية استنادا إلى الأدلة والوقائع".

وأوضحت الوزارة أن مهام نائب الوزير لا تشمل عمليات تصدير النفط أو تسويقه، وهي المهام المناطة بشركة "سومو".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت العام الماضي عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي في إطار الاتهامات نفسها، غير أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) نفت في حينه وجود أيّ عمليات خلط للنفط في موانئ البلاد أو مياهها الإقليمية لمصلحة إيران، التي يخضع نفطها لعقوبات أمريكية.