3 شهداء من عناصر الداخلية في غزة بغارة إسرائيلية

استُشهد 3 من رجال الأمن وأُصيب رابع بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة أمنية غربي مدينة غزة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في القطاع، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة، مما أدى إلى "ارتقاء 3 من ضباط وعناصر الأمن، وإصابة رابع بجروح خطيرة"، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة قال للجزيرة في وقت سابق إن 3 فلسطينيين استُشهدوا وأُصيب آخرون في هذه الغارة.

وقبل ذلك، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة، مما رفع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و628 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يأتي ذلك ضمن خروق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وضمن خروقها المتواصلة، قتلت إسرائيل بالقصف وإطلاق النار 846 فلسطينيا وأصابت 2418، وفق وزارة الصحة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.