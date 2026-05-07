3 شهداء من عناصر الداخلية في غزة بغارة إسرائيلية

استشهد 3 من رجال الأمن وأصيب رابع بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة أمنية غربي مدينة غزة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في القطاع، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة، ما أدى إلى "ارتقاء 3 من ضباط وعناصر الأمن، وإصابة رابع بجروح خطيرة"، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة قال للجزيرة في وقت سابق إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في هذه الغارة.

وقبل ذلك، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما رفع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و628 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يأتي ذلك ضمن خروق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وضمن خروقها المتواصلة، قتلت إسرائيل بالقصف وإطلاق النار 846 فلسطينيا وأصابت 2418 آخرين، وفق وزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.