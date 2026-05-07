معارك ضارية في النيل الأزرق وكردفان وقتلى بغارة وسط السودان

تشهد جبهات القتال في السودان تصعيدا عسكريا واسعا، حيث اندلعت معارك عنيفة في إقليم النيل الأزرق وولايات كردفان، في ظل محاولات مستمرة من الأطراف المتقاتلة لتغيير خارطة السيطرة الميدانية، مما زاد من حركة النزوح نحو شمالي البلاد.

ونقل مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد عن مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة جرت صباح اليوم في منطقتين جنوبي ولاية النيل الأزرق (جنوب)، واستُخدمت فيها المدفعية وأسلحة ثقيلة أخرى.

وقالت المصادر إن المعارك استمرت ساعات، وأضافت أن الجيش السوداني سحب قواته من المنطقتين.

وفي ولاية جنوب كردفان (وسط)، أفادت مصادر عسكرية للجزيرة بأن الجيش تصدى لهجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع مسنودة بقوات الحركة الشعبية-شمال المتحالفة معها على تخوم منطقة "التكمة" شرق مدينة الدلنج.

وذكرت المصادر أن الجيش تمكن من صد الهجوم وإحداث خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مع الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عقب اشتباكات ضارية استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

أهمية إستراتيجية

وقال مراسل الجزيرة مباشر وضاح الطاهر إن "التكمة" تكتسب أهمية إستراتيجية في مسار العمليات العسكرية بولاية جنوب كردفان، إذ تبعد نحو 9 كيلومترات فقط شرق مدينة الدلنج، وتقع في مفترق طرق حيوي يربط منطقتي "كرتالا" و"هبيلا".

ويسعى الجيش السوداني من خلال هذه المعارك إلى تأمين شريان الإمداد الرئيسي الرابط بين مدينتي الدلنج وكادقلي وبقية ولايات وسط السودان عبر النيل الأبيض، وهو الطريق الذي كان قد أعلن الجيش فتحه في يناير/كانون الثاني الماضي بعد حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال لنحو عامين.

ولا تزال وضعية السيطرة في "التكمة" تشهد حالة من الكر والفر وسط تضارب في روايات الطرفين، فبينما تؤكد مصادر عسكرية تابعة للجيش استعادة السيطرة عليها لفك الحصار عن الدلنج، تروج منصات تابعة لقوات الدعم السريع لبيانات تدعي استعادة المواقع.

إعلان

وتأتي هذه التطورات في ظل محاولات مستمرة من قوات الدعم السريع وحلفائها لإعادة فرض الحصار على مدينة الدلنج، التي تعرضت طوال الفترة الماضية لقصف مدفعي مكثف أدى إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين بحسب مصادر محلية وطبية.

أما في ولاية شمال كردفان، فقد كثف الجيش من استخدام سلاح الجو، حيث نفذ هجوما بواسطة الطائرات المسيّرة في منطقة "الخوي".

وحسب المصادر العسكرية، أسفرت الضربات عن تدمير 10 سيارات قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وإيقاع خسائر بشرية في صفوفها.

ويضم إقليم كردفان ثلاث ولايات هي: شمال كردفان (عاصمتها الأُبيض)، وجنوب كردفان (عاصمتها كادقلي)، وغرب كردفان (عاصمتها الفولة).

وبالتوازي مع جبهات كردفان، اتسع نطاق "حرب المسيّرات" ليشمل ولايات الوسط، حيث استهدفت طائرة مسيّرة مدينة "كوستي"، كبرى مدن ولاية النيل الأبيض، مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين وفقا لبيان "شبكة أطباء السودان".

وتصاعدت هجمات قوات الدعم السريع بالمسيّرات في الأشهر القليلة الماضية على مرافق مدنية في عدة مناطق لا تدور فيها معارك، بما فيها العاصمة الخرطوم.

نداء عاجل

على الصعيد الإنساني، أطلقت السلطات في الولاية الشمالية نداء عاجلا للمنظمات الدولية والمحلية للتدخل لدعم موجات النازحين الفارين من كردفان ودارفور.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالولاية منال مكاوي تجهيز مراكز إيواء جديدة شرق مدينة دنقلا ومناطق أخرى لاستيعاب النازحين.

من جانبه، دعا مفوض العون الإنساني بالولاية وائل محمد شريف المنظمات الأممية للتدخل الفوري لدعم المخيمات الجديدة، مبديا استعداد الولاية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الإغاثية لمواجهة الأزمة المتفاقمة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم وامتد إلى أنحاء مختلفة في البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.