محكمة أمريكية تنشر رسالة انتحار محتملة لإبستين

نشر قاض أمريكي الأربعاء، ما يبدو أنها رسالة انتحار كتبها المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، قبل أسابيع من وفاته في سجن بنيويورك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال سجين كان يقبع مع إبستين في زنزانته، إنه عثر على الرسالة داخل كتاب بعد محاولة انتحار فاشلة نفذها إبستين، وذلك قبل أسابيع من وفاته في أغسطس/آب 2019.

وجاء في نص الرسالة "لقد حققوا معي لأشهر ولم يجدوا شيئا، إنها سعادة حقيقة أن يتمكن المرء من اختيار الوقت المناسب للوداع".

وتابع في الرسالة قوله "ماذا تريدونني أن أفعل؟ أن أبدأ بالبكاء؟ لا متعة في ذلك. الأمر لا يستحق العناء".

وبحسب الوكالة الفرنسية، بقيت الرسالة مغلقة سنوات باعتبارها جزءا من الإجراءات الجنائية لزميل إبستين في الزنزانة، لكنّ القاضي كينيث كاراس، من محكمة جنوب نيويورك، كشف عنها بعد طلب من صحيفة "نيويورك تايمز".

ورغم عدم التحقق من صحة الوثيقة، فإن الكشف عنها يأتي فيما تتواصل التساؤلات حول وفاة الملياردير الأمريكي ذي النفوذ الواسع أثناء انتظاره صدور الحكم بحقه، وفق المصدر.

خلفية القضية

واعتُبرت وفاة إبستين انتحارا، لكنّ العديد من الثغرات الأمنية في السجن واختفاء لقطات كاميرات المراقبة أثارت شكوكا حول الرواية الرسمية.

وعُثر على إبستين مصابا في زنزانته أواخر يوليو/تموز 2019، فيما وصفه المسؤولون بأنه محاولة انتحار فاشلة. وزُعم أن الرسالة كُتبت ووضعت في رواية مصورة قبل هذه الحادثة.

وكان إبستين معروفا بقربه من العديد من النجوم والساسة حول العالم، الذين اتُّهموا بالتورط في شبكة دعارة بالقاصرات أسسها بعد مسيرته في عالم المال وتكوينه ثروة كبيرة.

واعتقلته السلطات الأمريكية في 6 يوليو/تموز 2019 دون كفالة، وعُثر عليه ميتا في زنزانته في 10 أغسطس/آب 2019.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صديقا لإبستين لسنوات، لكنّ العلاقة بينهما توترت قبل نحو عقدين، وأكد ترمب أن الخلاف بينهما حصل قبل سنوات من افتضاح أمر جرائم إبستين.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني 2026، نشرت وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق المتعلقة بالقضية، بموجب قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 يقضي بنشر جميع السجلات المرتبطة بإبستين، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الأمريكية.