قطر تدين استهداف الإمارات بصواريخ إيرانية

أدانت دولة قطر تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أبو ظبي.

وجدد الشيخ محمد تضامن قطر الكامل مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وقد اختُتمت الأربعاء أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والإمارات التي استضافتها أبو ظبي.

وترأس أعمال الدورة من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ومن الجانب الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين.