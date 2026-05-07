هل انتهت أزمة فيروس "هانتا" بعد رسوّ السفينة في جزر الكناري؟

وافقت إسبانيا على السماح للسفينة السياحية الهولندية "إم في هونديوس" (MV Hondius) بالرسو في جزر الكناري، بعد حالة طوارئ صحية خطيرة شهدتها في عرض المحيط الأطلسي، بعد تسجيل وفيات وإصابات بفيروس "هانتا" بين ركابها، ما استدعى فرض حجر صحي على متنها.

رحلة استكشافية تنتهي بأزمة صحية

وأظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من منصة "مارين ترافيك"، أن السفينة التي تحمل رقم التسجيل (9818709) غادرت مدينة أوشوايا في الأرجنتين في الأول من أبريل/نيسان الماضي، ضمن رحلة عبر جنوب الأطلسي شملت القارة القطبية الجنوبية، وجورجيا الجنوبية، وتريستان دا كونا، وسانت هيلينا، وجزيرة أسنسيون، قبل أن ترسو قبالة الرأس الأخضر.

وتُظهر بيانات التتبع، صباح الخميس 7 مايو/أيار، أن السفينة كانت تبحر في المحيط الأطلسي على بُعد نحو 90 كيلومترا شرق جزيرة سال في الرأس الأخضر، ونحو 1360 كيلومترا جنوب غربي جزيرة تينيريفي، بسرعة 11.3 عقدة، متجهة نحو جزر الكناري.

ووفقا لبيانات "مارين ترافيك"، تحمل السفينة العلم الهولندي، وهي سفينة ركاب بطول 107.6 أمتار، وتديرها شركة "أوشن وايد إكسبديشنز" ومقرها هولندا، والمتخصصة في الرحلات الاستكشافية إلى المناطق القطبية والنائية.

8 إصابات وإجراءات طبية عاجلة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في تحديث لاحق يوم 6 مايو/أيار، أن إجمالي الحالات المرتبطة بالتفشي بلغ 8 حالات، بينها 3 حالات مؤكدة مخبريا.

وأوضحت أن الحالات النشطة أو التي ظهرت عليها أعراض لن تُنقل إلى جزر الكناري، بينما يواصل الرحلة ركاب وطاقم لا تظهر عليهم أعراض.

كما أعلنت الشركة المشغلة أن ثلاثة أشخاص جرى إجلاؤهم بطائرات طبية، بينهم اثنان في حالة خطيرة، لتلقي العلاج في مراكز متخصصة.

من جانبها، أكدت الصحة العالمية في أوروبا أن "الخطر على الجمهور لا يزال منخفضا"، وأنه لا توجد حاجة لفرض قيود سفر أو إجراءات طارئة، مع استمرار التحقيق في مصدر العدوى.

وتستعد السفينة للرسو في ميناء غراناديلا دي أبونا في جزيرة تينيريفي، حيث سيتم تنفيذ إجراءات صحية صارمة، تشمل نقل الركاب مباشرة من الميناء إلى المطار، دون المرور بمناطق مفتوحة، لتقليل أي مخاطر محتملة.

اشتباه إصابة جديدة في هولندا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهولندية نقل مضيفة طيران تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) إلى مستشفى في أمستردام، اليوم 7 مايو/أيار 2026، بعد ظهور أعراض خفيفة يُشتبه في ارتباطها بفيروس "هانتا".

وأوضحت السلطات أن المضيفة خالطت لفترة وجيزة شخصا هولنديا كان قد توفي لاحقا بعد إصابته بالفيروس أواخر الشهر الماضي.

وبحسب المعلومات، فإن ذلك الشخص كان قد استقل رحلة تابعة لـ"KLM" في جنوب أفريقيا، قبل أن يتبين لاحقا أنه كان في حالة صحية حرجة، ليتم إنزاله من الطائرة بعد وقت قصير من صعوده.

وتخضع المضيفة حاليا للعزل الطبي في المركز الطبي الجامعي بأمستردام، حيث تُجرى لها الفحوصات اللازمة للتأكد من طبيعة الإصابة.

ما هو فيروس هانتا؟

فيروس "هانتا" هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساسا عبر القوارض، خاصة الفئران، حيث يوجد في بولها وبرازها ولعابها.

ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل الفيروس عادة عبر استنشاق أو ملامسة مواد ملوثة بإفرازات القوارض المصابة. وتشير المنظمة إلى أن انتقاله بين البشر نادر، وقد سُجل في حالات محدودة فقط.

ورغم ندرته، يُعد الفيروس خطيرا إذا تطور، ما يستدعي متابعة دقيقة لطرق انتقاله وأعراضه، مع التأكيد على أن مستوى الخطر العالمي لا يزال منخفضا.