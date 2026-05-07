فيديو مفبرك لدبابة سورية يفتح ملف تسليح الجيش ويقلق إسرائيل

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل، يكشف أن الجيش السوري نجح في إنتاج "أول دبابة محلية الصنع بالكامل".

ويُظهر المقطع رتلا من الدبابات الحديثة بتصميم متطور، تحمل العلم السوري وتتحرك في منطقة ريفية، ما دفع بعض المستخدمين إلى اعتباره دليلا على نقلة نوعية في القدرات العسكرية للبلاد.

غير أن عملية التحقق من المقطع كشفت صورة مغايرة تماما، إذ أظهر التحليل البصري وجود مؤشرات تقنية تتعارض مع الواقعية، أبرزها غياب أي تفاعل فيزيائي بين الدبابات وسطح الأرض، حيث لا تظهر آثار للجنازير أو تصاعد للغبار رغم الحركة المفترضة لآليات ثقيلة.

كما برزت أخطاء في تفاصيل العلم السوري، إضافة إلى نقوش وكتابات غير مفهومة على الهياكل، وهي سمات تتكرر عادة في المحتوى المُوَلَّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن الفيديو لا يوثق حدثا حقيقيا، بل جرى توليده رقميا، في سياق تضخيم سردية تتعلق بتطور الصناعات العسكرية السورية، دون وجود دلائل واقعية تدعمها.

بعيدا عن الادعاء المتداول، تشير المعطيات الميدانية إلى أن عملية تطوير الجيش السوري تسير وفق مسار تدريجي يعتمد على إعادة الهيكلة والتأهيل، أكثر من اعتمادها على تصنيع منظومات عسكرية متقدمة محليا.

وفي هذا السياق، شاركت وحدات من الجيش السوري في مناورات "إيفيس 2026" التي نظمتها تركيا، إلى جانب قوات من دول أخرى، حيث شملت التدريبات عمليات إطلاق حي للمدفعية والهاون، ما يعكس توجها نحو رفع الجاهزية القتالية عبر التعاون والتدريب المشترك.

كما تظهر التحركات داخل وزارة الدفاع السورية نشاطا مؤسسيا يركز على تطوير البنية التنظيمية، من خلال اجتماعات مع إدارات التسليح والتجنيد، ومراجعة آليات العمل، وبحث خطط التحديث المستقبلية.

إلى جانب ذلك، برزت مؤشرات على انفتاح عسكري ودبلوماسي، من خلال لقاءات مع مسؤولين أوروبيين واتصالات مع الجانب التركي، تناولت قضايا التعاون الأمني والدفاعي.

وتعكس هذه الخطوات توجها لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس تنظيمية وتدريبية، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة، بعيدا عن الطروحات التي تتحدث عن تصنيع مستقل لمنظومات قتالية متقدمة.

قلق إسرائيلي متزايد من تطوير الجيش السوري

وحذرت صحيفة "معاريف" من تصاعد ما وصفته بـ"التهديد الجديد" القادم من سوريا، في ظل تحركات يقودها الرئيس أحمد الشرع.

وأكدت الصحيفة وجود قلق متزايد داخل إسرائيل من تسارع إعادة بناء الجيش السوري، بوتيرة تفوق التقديرات السابقة.

ووفق التقرير، يركز الشرع على إعادة تأهيل سلاح الجو، وبناء منظومات نارية ثقيلة تشمل المدرعات والمدفعية والصواريخ، بدعم مباشر من تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان.

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية "تُصنَّف سوريا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية دولة عدو، في ظل غياب أي اتفاق سلام أو اعتراف متبادل بين الطرفين".

كما تبدي إسرائيل قلقا من احتمالات تمدد هذا النفوذ نحو الساحة اللبنانية، في حال حدوث تقاطعات مع التوازنات الداخلية هناك.

وفي المقابل، يعزز الجيش الإسرائيلي انتشاره الدفاعي على الحدود مع سوريا، ويؤكد أنه يراقب التطورات عن كثب، مع الاستعداد للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

نقاش داخلي حول تسليح وتطوير الجيش

أثار انتشار الفيديو، رغم تفنيده، موجة واسعة من التفاعل، تحولت سريعا إلى نقاش أوسع حول مستقبل الجيش السوري، وحدود قدرته على استعادة قوته، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.

وفي هذا السياق، كتب "جلال الصبح" عبر حسابه على "إكس" أن أي مسار لبناء قوة عسكرية سورية سيبقى مصدر قلق لإسرائيل، معتبرا أن تخوفها "طبيعي من أي قوة صاعدة خارج سيطرتها"، وأن إعادة بناء الجيش تمثل ضرورة إستراتيجية على المدى الطويل.

وربط "المعتصم بالله الشحود" بين استقرار الداخل السوري وتعزيز دور الجيش، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية، ما يعزز الثقة بإمكانية تطويرها مستقبلا.

أما الصحفي "محمود علوش" فنقل تقييما إسرائيليا يفيد بأن إعادة بناء الجيش السوري تسير بوتيرة أسرع من المتوقع، وأن نجاح القيادة السورية في دمج الفصائل المسلحة ضمن هيكل موحد يمثل تحولا لافتا، دفع إسرائيل إلى إعادة النظر في تقديراتها.

وفي السياق ذاته، أشار "عبد الله السحيم" إلى ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية حول تصاعد القلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بسبب ما وصفته بـ"السرعة الكبيرة" في إعادة تأهيل الجيش السوري، خصوصا في مجالات القوة الجوية والمنظومات الثقيلة.

تأتي هذه التطورات في سياق علاقة شديدة التعقيد بين سوريا وإسرائيل، تتسم بحالة من العداء المستمر منذ عقود، دون تحول إلى حرب شاملة منذ اتفاق فصل القوات عام 1974.

ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، أعادت إسرائيل صياغة إستراتيجيتها تجاه الجبهة الشمالية، مركزة على منع ترسيخ أي وجود عسكري معاد قرب حدودها، خصوصا ما تعتبره تموضعا إيرانيا أو نقل أسلحة نوعية.

في المقابل، تسعى دمشق في المرحلة الراهنة إلى إعادة بناء مؤسساتها، بما في ذلك الجيش، بعد سنوات من الاستنزاف، مع التركيز على إعادة التنظيم ودمج التشكيلات المسلحة ورفع الجاهزية القتالية.

ويأتي ذلك في ظل بيئة إقليمية متغيرة، وتوازنات دقيقة تفرض على سوريا التحرك بحذر لتفادي تصعيد واسع مع إسرائيل.