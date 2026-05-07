عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران
Published On 7/5/2026|
آخر تحديث: 09:34 (توقيت مكة)
- الولايات المتحدة تطالب بتسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة
- تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم أهم من أي وقف مؤقت للتخصيب
- يتعين على إيران إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا مع تخفيف واشنطن حصارها
- رفع معظم العقوبات سيرتبط بالتزام إيران بتنفيذ الاتفاق وليس مجرد توقيعه
المصدر: الجزيرة