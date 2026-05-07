عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران

Published On 7/5/2026
آخر تحديث: 09:34 (توقيت مكة)

  • الولايات المتحدة تطالب بتسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة
  • تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم أهم من أي وقف مؤقت للتخصيب
  • الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران
  • يتعين على إيران إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا مع تخفيف واشنطن حصارها
  • رفع معظم العقوبات سيرتبط بالتزام إيران بتنفيذ الاتفاق وليس مجرد توقيعه

 

المصدر: الجزيرة
