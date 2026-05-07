عاجل | وكالة فارس: دوي انفجارات مجهولة المصدر قرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران

وكالة فارس: دوي انفجارات مجهولة المصدر قرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران

وكالة أنباء مهر الإيرانية: دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد

تسنيم عن مصادر: بعض أصوات الانفجارات مرتبطة بعمليات بحرية الحرس الثوري لتحذير سفن من عبور مضيق هرمز دون تصريح

التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في رصيف بهمن في جزيرة قشم جنوبي البلاد

وكالة أنباء مهر الإيرانية: دوي انفجارات عدة في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد

