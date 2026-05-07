انفجارات تدوي بجنوب إيران وأنباء عن "قصف معاد"

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، مساء اليوم الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد "اعتداء" الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بجنوب البلاد.

وقالت وكالة فارس إن أضرارا لحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمن في جزيرة قشم الإيرانية، جراء "قصف معاد".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل لإطلاق نار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على "وحدات العدو" في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى "الفرار بعد تكبدها خسائر".

ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري أن تبادل إطلاق النار وقع بعد "اعتداء" أمريكي على ناقلة نفط إيرانية في هرمز.

وأفادت وكالة تسنيم بأن طائرتين مسيّرتين دُمرتا في بندر عباس، وأن أصوات الانفجارات في المدينة كانت ناجمة عن تعامل الدفاعات الجوية مع مسيّرتين صغيرتين.

وفي الأثناء، سُمعت أصوات انفجارات غربي محافظة طهران، قال التلفزيون الرسمي إنها مرتبطة باختبار أنظمة الدفاعات الجوية، نافيا وجود تقارير عن أحداث أمنية.

كما ذكرت وكالة مهر أن انفجارات عدة سُمعت في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة فارس بأن سكان مدينة بندر عباس في الجنوب سمعوا أصواتا مجهولة المصدر تشبه الانفجارات في أطراف المدينة.

من ناحية أخرى، سارعت مصادر إسرائيلية للقول بأنه "لا علاقة لإسرائيل بما يجري في إيران"، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.