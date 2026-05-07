انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

عاجل | وكالة فارس: دوي انفجارات مجهولة المصدر قرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران

عاجل | وكالة أنباء مهر الإيرانية: دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد

عاجل | وكالة مهر الإيرانية: دوي انفجارات عدة في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد

عاجل | التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في رصيف بهمن في جزيرة قشم جنوبي البلاد

عاجل | تسنيم عن مصادر: بعض أصوات الانفجارات ببندر عباس وقشم مرتبطة بعمليات الحرس الثوري لتحذير سفن من عبور هرمز