عاجل | الخزانة الأمريكية: عقوبات على 3 من كبار قادة المليشيات الموالية لإيران وهي كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق

عاجل | وزير الخزانة الأمريكي: نظام #إيران ينهب موارد #العراق ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يستغل نفطه لتمويل الإرهاب

عاجل | الخزانة الأمريكية: نائب وزير النفط العراقي يستغل منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني

عاجل | الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على أشخاص وكيانات تجارية تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد

عاجل | الخزانة الأمريكية: عقوبات على نائب وزير النفط العراقي لضلوعه في مخطط لمساعدة #إيران على بيع نفطها

