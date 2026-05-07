عاجل | الخزانة الأمريكية: عقوبات على 3 من كبار قادة المليشيات الموالية لإيران وهي كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق
Published On 7/5/2026|
آخر تحديث: 18:05 (توقيت مكة)
عاجل | وزير الخزانة الأمريكي: نظام #إيران ينهب موارد #العراق ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يستغل نفطه لتمويل الإرهاب
عاجل | الخزانة الأمريكية: نائب وزير النفط العراقي يستغل منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني
عاجل | الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على أشخاص وكيانات تجارية تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد
عاجل | الخزانة الأمريكية: عقوبات على نائب وزير النفط العراقي لضلوعه في مخطط لمساعدة #إيران على بيع نفطها
المصدر: الجزيرة