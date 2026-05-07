إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة الرضوان بحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح عملية اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد علي بلوط، في غارة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأربعاء، واصفا العملية بأنها دقيقة.

وقال الجيش في بيان، اليوم الخميس، إنه "تمّت تصفية قائد وحدة الرضوان في حزب الله أحمد علي بلوط خلال ضربة دقيقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قد أعلنا، أمس الأربعاء، استهداف قائد وحدة الرضوان في غارة على الضاحية الجنوبية.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن العملية جرت بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة.

وبشأن طبيعة الهجوم، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن بارجة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شقة في مبنى بحي حارة حريك، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التنفيذ تم عبر مقاتلات حربية.

وفي سياق متصل، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تستعد لاحتمال تصعيد في الجبهة الشمالية عقب العملية، في حين نُقل عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن الجيش "سيعمل في أي مكان تتوفر فيه فرص لتنفيذ عمليات اغتيال إضافية".

ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، الذي جرى تمديده لاحقا بعد مباحثات مباشرة في واشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ ضربات داخل لبنان لا سيما الجنوب، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

في المقابل، يواصل حزب الله هجماته باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفا مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكدا في بيانات متتالية أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" في مواجهة الهجمات الإسرائيلية المستمرة.