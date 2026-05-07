إسرائيل توقف نظام طوارئ خشية تسرب بيانات حساسة لإيران

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية أوقفت خلال الأيام الأخيرة تشغيل نظام "شوعال" المدني، وهو نظام القيادة والسيطرة الوطني المخصص لدعم عمل السلطات المحلية في شمال إسرائيل وضباط الاحتياط في وحدات التنسيق.

ويتيح النظام، وفق التقرير، تتبع حجم وابل القذائف القادمة من لبنان واتجاهها، والتمييز بين القذائف التي يجري اعتراضها وتلك التي تسقط في مناطق مفتوحة، فضلا عن دعم آلية تنسيق متزامنة بين الجهات المسؤولة أثناء حالات الطوارئ.

وبحسب الصحيفة، جاء قرار التعطيل على خلفية مخاوف متزايدة من احتمال تسرب معلومات حساسة من داخل النظام إلى "جهات معادية"، وفي مقدمتها إيران، التي يُعتقد أنها تراقب بدقة مواقع سقوط القذائف وأنماط الإنذار الإسرائيلية بهدف تحسين دقة استهدافها.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن طهران تسعى إلى تحليل البيانات المتعلقة بنقاط السقوط وأنظمة التحذير المبكر، مما قد يمكّنها أو حلفاءها من تحديد أهداف أكثر دقة داخل إسرائيل.

وفي المقابل، يثير إيقاف النظام تحديات ميدانية للسلطات المحلية في الشمال، إذ سيُصعّب على رؤساء البلديات وأجهزة الطوارئ توجيه فرق الإغاثة خلال القصف وبعده، في ظل غياب أداة مركزية تُمكّنهم من تحديد مواقع الإصابة والاستجابة السريعة لها.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي مفصل، ترجح التقديرات أن يكون تقليص صلاحيات النظام وإغلاقه مؤقتا جزءا من إجراءات احترازية أوسع تهدف إلى منع أي اختراق أمني قد يكشف بيانات حيوية مرتبطة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.