تستهدف عصابات المخدرات و"اليساريين المتطرفين".. ترمب يطلق إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، تجعل من القضاء على عصابات المخدرات في نصف الكرة الغربي أولوية قصوى لإدارته، وفق ما أعلنه البيت الأبيض أمس الأربعاء.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض سيباستيان غوركا -أمس الأربعاء- إن ترمب وقّع إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الإرهاب تركز على القضاء على عصابات المخدرات في نصف الكرة الغربي كأولوية قصوى لإدارته.

ونُشرت وثيقة الإستراتيجية -التي تحتوي على 16 صفحة- على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض. وأكد ترمب -في مقدمة الوثيقة التي اطلعت عليها الجزيرة نت- أن إدارته ستعمل على "سحق التهديد الإرهابي" داخليا وخارجيا.

وشدد ترمب على أن هذه الإستراتيجية "ستركز على تفكيك شبكات الكارتلات والعصابات" التي قال إنها "سمّمت ملايين الأمريكيين"، مؤكدا أن إدارته "صنفت هذه الكارتلات منظمات إرهابية، واستخدمت الجيش الأمريكي لاستهداف عملياتها".

تفكيك الكارتلات

وأكد أن الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب تعطي الأولوية لتحييد التهديدات الإرهابية في نصف الكرة الغربي عبر تعطيل عمليات العصابات، إلى أن "تصبح هذه الجماعات غير قادرة على إدخال المخدرات أو عناصرها أو ضحايا الاتجار بالبشر إلى الولايات المتحدة".

وقد نفذت إدارة ترمب مؤخرا عشرات الضربات العسكرية الأمريكية على قوارب يُشتبه في أنها تابعة لعصابات مخدرات في أمريكا اللاتينية، فضلا عن الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي، والضغط على النظام الكوبي.

من جهة أخرى، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي أوروبا بأنها "حاضنة" للإرهاب الذي تغذيه الهجرة الجماعية، وذلك في الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب التي تركز أيضا على "استئصال المتطرفين اليساريين العنيفين"، بمن فيهم الجماعات "المؤيدة للمتحولين جنسيا".

إعلان

وجاء في الإستراتيجية: "من الواضح للجميع أن جماعات معادية منظمة جيدا تستغل الحدود المفتوحة وما يرتبط بها من أفكار عولمية. وكلما نمت هذه الثقافات الأجنبية، واستمرت السياسات الأوروبية الحالية لفترة أطول، ازداد احتمال حدوث الإرهاب".

ويأتي هذا النقد الجديد لأوروبا بعد أشهر فقط من إعلان ترمب إستراتيجيته الجديدة للأمن القومي، التي ذكرت أن القارة تواجه "تآكلا حضاريا" بسبب الهجرة.