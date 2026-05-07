بائع متجول للأسلحة النارية في شوارع صنعاء يثير استغراب المغردين

عادة ما نشاهد في الطرقات، عند تقاطعات وقوف السيارات، أشخاصا يبيعون عبوات المياه أو المناديل الورقية وأحيانا بعض الورود.

لكن في اليمن، وثّق مقطع فيديو متداول قيام شخص يمني بعرض وبيع أسلحة نارية بشكل علني في أحد شوارع العاصمة صنعاء، في مشهد غير مألوف لدى جمهور منصات التواصل.

وأظهر المقطع المتداول عبر منصات يمنية شخصا يقف على جانب أحد الشوارع الرئيسية، يحمل عددا من المسدسات ويعرضها مباشرة على سائق مركبة مارة في الطريق.

كما وثق الفيديو لحظة توقف أحد السائقين والتفاوض مع البائع، قبل فحصه لـ3 مسدسات، حيث جرى تداول أسعار تراوحت بين 3 و5 آلاف ريال يمني، ما يعادل 20 دولارا أمريكيا تقريبا وسط حركة مرورية اعتيادية في الشارع.

وقد أثار المقطع المتداول ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بين مستنكر لما يظهره من مشهد بيع علني للسلاح في شارع عام، ومعتبر أنه يعكس حجم الانفلات في ضبط تجارة السلاح داخل بعض المناطق.

كما أعاد الفيديو تسليط الضوء على واقع انتشار الأسلحة في اليمن، وما يرتبط به من تحديات أمنية واجتماعية، في ظل استمرار تداول السلاح خارج الأطر الرسمية وغياب الرقابة الصارمة على عمليات البيع والشراء في بعض الأسواق المحلية.

ورأى آخرون أن انتشار السلاح بشكل واسع في البلاد ارتبط بتعقيدات الصراع الممتد منذ سنوات، ما جعل وجوده في الحياة اليومية أمرا أكثر شيوعا في بعض المناطق، سواء في التداول أو الحيازة الفردية.

وحذر ناشطون من أن استمرار هذا الواقع قد يفاقم المخاطر الأمنية ويزيد من احتمالات وقوع حوادث مرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للسلاح، في ظل ضعف الإجراءات التنظيمية والرقابية على عمليات البيع والشراء.

وكتب أحد النشطاء: "تخيل أنك تقدر تشتري مسدس غلوك في اليمن من الباعة الجائلين كأنك تشتري زجاجة ماء، دون أوراق أو انتظار وبكل سهولة".

ودعا آخرون الجهات الأمنية والمختصة إلى تشديد الرقابة على أسواق السلاح غير المنظمة، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشاره في الأماكن العامة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما طالبوا بضرورة تفعيل القوانين المنظمة لحيازة وبيع الأسلحة، وملاحقة المخالفين، للحد من مثل هذه الظواهر التي قد تشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة وتزيد من حالة الفوضى الأمنية.