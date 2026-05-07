الكويت توقع خطاب تعاون مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية

وقّع وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي هالوك غورغون، خطاب نوايا للتعاون بين الجانبين في مجالات دفاعية ولوجيستية.

وجاء توقيع الخطاب خلال زيارة وزير الدفاع الكويتي إلى تركيا، وفق ما أفاد الجيش الكويتي في منشور على منصة "إكس"، اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان، إن خطاب النوايا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات والمنظومات الدفاعية واللوجيستية، ودعم التنسيق الفني والتقني المشترك، وتبادل الخبرات.

كما يهدف -وفق البيان- إلى بحث فرص تطوير القدرات والإمكانات الدفاعية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون العسكري والدفاعي بين الجانبين.

وحضر التوقيع سفير الكويت في تركيا عبد العزيز أحمد العدواني، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح.

يأتي ذلك في ظل أزمة تشهدها المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، التي أوقفها مؤقتا اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وتعرضت الكويت لعشرات الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، كما شنّت قوى تدعمها طهران في العراق بعض تلك الهجمات.

وألحقت تلك الهجمات أضرارا ببعض مرافق البنية التحتية الكويتية، شملت مطارات ومنشآت للطاقة.