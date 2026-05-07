إسرائيل تكثف ضرباتها جنوب لبنان وحزب الله يصيب 7 جنود بمسيّرات انقضاضية

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت أكثر من 15 موقعا في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله، في حين أفاد بإصابة 7 من جنوده خلال الساعات الأخيرة جراء هجمات بطائرات مسيّرة نفذها الحزب.

وأوضح الجيش في بيان أن الغارات التي شنها أمس الأربعاء وخلال ساعات ليل اليوم الخميس شملت بنى تحتية، قال إن أفراد الحزب يستخدمونها لتنفيذ عمليات ضد قواته وضد إسرائيل، مشيرا إلى تدمير منصات إطلاق استُخدمت في إطلاق صواريخ نحو أراضيه.

كما أفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن الغارات التي شنها شملت استهداف مخازن أسلحة ومنشآت تصنيع ومراكز قيادة ومنصات إطلاق صواريخ.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ، صباح اليوم، غارات استهدفت مواقع في مدينة النبطية، في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ أسابيع، في إطار توسيع نطاق العمليات.

ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على بلدتي تول وحاروف في جنوب لبنان، ضمن سلسلة ضربات متواصلة في المنطقة.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل جيش الاحتلال هجماته على لبنان خاصة الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

مسيّرات الحزب تلاحق الجنود الإسرائيليين

وفي تطور متصل، دوّت صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة ومحيطها عقب رصد تسلل طائرة مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وفق ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

في المقابل، أعلن حزب الله صباح الخميس تنفيذ عملية استهداف لجرافة عسكرية إسرائيلية، موضحا في بيان أن مقاتليه هاجموا جرافة من طراز "دي 9" في منطقة خلة الراج قرب بلدة دير سريان باستخدام مسيّرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 7 جنود جراء هجمات بطائرات مسيّرة نفذها حزب الله خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين أعلن الجيش إصابة 4 جنود أحدهم بجروح خطرة في هجوم بمسيّرة وقع أمس الأربعاء في جنوب لبنان.

وأكد الجيش أيضا تعرض قواته لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى سقوطها قرب القوات دون تسجيل إصابات.

وخلال الأيام الأخيرة، كثف حزب الله نشر مشاهد استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق مختلفة بالجنوب. ويؤكد الحزب في بيانات متتالية أن هذه الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل العدوان الإسرائيلي على البلاد.