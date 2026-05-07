أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، اليوم الخميس، بإصدار محكمة عسكرية صينية حكما بالإعدام على وزيري الدفاع السابقين "وي فنغ خه" و"لي شانغ فو" مع إيقاف التنفيذ مدة عامين بتهم فساد.

ويوصف هذا الحكم بأنه الأكثر قسوة الذي يصدر بحق مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ إثر توليه السلطة في أواخر عام 2012.

وأدين الوزير "وي فنغ" بتلقي رشاوى، في حين أدين "لي شانغ" بدفع رشاوى وتلقيها. ولم تكشف وكالة الأنباء عن قيمة المبالغ ذات الصلة بقضايا الفساد.

وتولى الوزيران هذا المنصب خلال الأعوام من 2018 إلى 2023، وكانا من الأعضاء السابقين في اللجنة العسكرية المركزية التي تشرف على الجيش.

ومُنع الوزيران السابقان من ممارسة حقوقهما المدنية مدى الحياة، وصودرت كل مقتنياتهما الشخصية، بحسب "شينخوا".

وطُرد الرجلان من الحزب الشيوعي الحاكم في عام 2024 بتهمة "مخالفات جسيمة للانضباط"، وهو تعبير مخفف للإشارة إلى الفساد.

وتخفف الصين حكم الإعدام مع إيقاف التنفيذ عادة إلى السجن المؤبد من دون احتمال تخفيضه أو إفراج مشروط، إذا لم يرتكب المحكوم عليه جرائم خلال مدة إيقاف التنفيذ.