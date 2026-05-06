3 شهداء و16 مصابا بنيران الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 3 فلسطينيين وانتشال جثمان رابع خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و619 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 3 شهداء جدد، وجثمان شهيد منتشَل، و16 مصابا.

وتأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار، مما يؤدي إلى استشهاد وإصابة مدنيين.

وأفاد شهود عيان بإصابة امرأة بطلق ناري مباشر من الجيش الإسرائيلي أثناء وجودها قرب خيام النازحين في بلدة بيت لاهيا.

نسف منازل

وفي تطور متزامن، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدة مبان سكنية داخل ما يُعرف بالخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

والخط الأصفر شريط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها غربا، ويمتد على نحو 59% من المساحة الكلية لقطاع غزة.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى 837 شهيدا و2381 مصابا، كما انتُشل 769 جثمانا من الشوارع وأنقاض الركام.

وبينت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت بذلك إلى 72 ألفا و619 شهيدا، و172 ألفا و484 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا في 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.