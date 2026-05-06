3 شهداء بغارات على غزة واعتداءات للمستوطنين بالضفة

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of Palestinians who were killed in an Israeli strike, according to medics, during their funeral at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, central Gaza Strip, April 11, 2026. REUTERS/Mahmoud Issa
شهداء في اختراقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار يشهدها قطاع غزة (رويترز)
Published On 6/5/2026

استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من عناصر الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للشرطة شمالي مدينة غزة، مما يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 3 شهداء، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة "الشيخ رضوان"، مما أسفر عن استشهاد الطفل وإصابة عدد من الضباط والعناصر.

وفي المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية ادعاءها قتل نحو 100 عنصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عمليات مكثفة في القطاع.

وكان فلسطينيان قد استشهدا وأصيب 4 آخرون في غارتين منفصلتين نفذتهما طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم، استهدفت الأولى دراجة نارية قرب "دوار الكويت" جنوب شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت الثانية تجمعا لمدنيين في شارع الجلاء شمالي المدينة فجرا، وأسفرت عن استشهاد الشاب محمد جمال الغندور.

4 - فلسطين-- أريحا- تجمع شلال العوجا- اعتداءات المستوطنين على تجمع اسكان الفلسطينيين - أيار 2025 (جمعية البيدر للدفاع عن حقوق البدو)
تصاعد اعتداءات المستوطنين بمدن الضفة الغربية بغطاء من قوات الاحتلال (الجزيرة – أرشيف)

اعتداءات المستوطنين بالضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء هجوم شنه مستوطنون، مساء الثلاثاء، على منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت المصابين إلى المستشفى إثر تعرضهم للضرب خلال الهجوم الذي جرى تحت حماية جيش الاحتلال في منطقتي "رجوم إعليّ" و"أم القبور".

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد استيطاني واسع، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1600 اعتداء خلال أبريل/نيسان الماضي وحده.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى ما لا يقل عن 1155 شهيدا، ونحو 11 ألفا و750 جريحا، بالتزامن مع توسع استيطاني غير مسبوق يطال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة الأناضول
