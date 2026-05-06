فيديو يوثق اعتداء نيمار على روبينيو جونيور.. ما القصة؟

ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقطع فيديو حصد أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر حسابين فقط على منصة "إكس"، يزعم توثيق لحظة صادمة لاعتداء النجم البرازيلي "نيمار" على اللاعب الشاب "روبينيو جونيور" داخل مركز تدريبات نادي "سانتوس".

ويرافق المقطع المتداول على منصة "إكس" نص يدعي أن الواقعة حدثت خلال تدريب يوم الأحد الماضي في مركز "ري بيليه"، بعد خلاف نشب بين اللاعبين، حيث غضب "نيمار" إثر مراوغته، قبل أن يرد بإهانات وعرقلة ثم صفعة على الوجه.

ويُظهر المقطع مشهدا قصيرا داخل ملعب تدريبي، حيث يبدو لاعبان يتبادلان الكرة قبل أن يقترب أحدهما من الآخر بشكل مفاجئ، في لقطة توحي بحدوث احتكاك جسدي.

ويُسوّق الفيديو على أنه يوثق لحظة التصعيد بين "نيمار" و"روبينيو جونيور"، مع تداول روايات مرافقة تتحدث عن "اعتداء" و"أزمة داخل الفريق".

وتقاطع الفيديو المنتشر مع فتح نادي سانتوس البرازيلي تحقيقا داخليا في مشادة وقعت بين نجمه نيمار ونجل المهاجم السابق روبينيو خلال حصة تدريبية، وفق ما أعلن.

وذكرت صحافة محلية أن روبينيو جونيور، نجل اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي، يتهم نيمار بتوجيه إهانات له وصفعه خلال المشادة التي أعقبت المراوغة.

وأبلغ محامو روبينيو جونيور النادي أنهم يدرسون فسخ عقد المهاجم الشاب إذا لم يُتخذ أي إجراء بحق الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي (79 هدفا) من قبل الإدارة، وفق موقع "غلوبو إيسبورتي" .

ويُعد نادي "سانتوس" أحد أعرق أندية أمريكا الجنوبية، ومصنعا تاريخيا لأساطير كرة القدم، وعلى رأسهم الراحل "بيليه".

ويُجري الفريق تدريباته في مركز "ري بيليه"، وهو منشأة رياضية متطورة تخضع لتغطية إعلامية مستمرة، ما يجعل وقوع أحداث كبرى بعيدا عن عدسات الصحافة أمرا مستبعدا.

تحليل المشاهد.. مؤشرات تلاعب رقمية

بفحص الفيديو إطارا بإطار، تظهر مجموعة من المؤشرات التقنية التي تضعف مصداقيته، إذ تُلاحظ تشوهات في ملامح الوجه عند لحظات الحركة السريعة، إلى جانب اهتزاز غير طبيعي في أطراف اللاعبين، خاصة عند لحظة الاحتكاك المزعومة.

كما تكشف الخلفية البصرية، بما في ذلك خطوط الملعب واللوحات الإعلانية، تغيرات غير منطقية بين اللقطات، وهو ما يُعد من السمات المتكررة في المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وبمقارنة الفيديو مع تسجيلات حقيقية لتدريبات نادي "سانتوس" في مركز "ري بيليه"، يتبين غياب أي تطابق في زوايا التصوير أو توزيع اللاعبين أو حتى تفاصيل أرضية الملعب.

وتُظهر عملية التحقق أن الفيديو مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يوثق حادثة حقيقية كما يُروّج له.

ويأتي انتشاره في سياق متكرر لاستغلال أسماء لاعبين بارزين ومقاطع مصنعة رقميا لتحقيق انتشار واسع وإثارة الجدل على المنصات.

في سياق انتشار الادعاء، يبرز اسم "نيمار" بوصفه أحد أبرز رموز كرة القدم البرازيلية الحديثة وأحد خريجي "سانتوس"، ما يمنح أي محتوى يرتبط به زخما إعلاميا واسعا ويجعله عرضة للاستغلال في مواد مضللة.

في المقابل، يوظف اسم "روبينيو جونيور" لإضفاء بعد درامي يقوم على سردية صراع أجيال متكرر.