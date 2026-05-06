غارات دامية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا قبل هدنة مرتقبة

أعلنت كييف مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا جراء غارات روسية على أوكرانيا، أمس الثلاثاء، في حين أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الأربعاء، بأن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أدى إلى مقتل 5 مدنيين بمدينة جانكوي ‌‌في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو.

وبحسب أرقام أولية للسلطات الأوكرانية، قُتل 12 شخصا على الأقل في زابوريجيا (جنوب) و6 أشخاص في كراماتورسك (شرق) و4 في دنيبرو (وسط).

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما وصفه بـ"النفاق المطلق" من جانب موسكو لتنفيذها الضربات رغم إعلانها هدنة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

ويأتي هذا التصعيد العسكري قبل يومين من هدنة أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون يومي 8 و9 مايو/أيار بمناسبة الاحتفالات السنوية بالذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء بموسكو.

وفي قرار مماثل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدنة تبدأ مساء اليوم الأربعاء (التاسعة بتوقيت غرينتش)، ولم يحدد مدة لها.

مخاوف من خرق الهدنة

وبسبب مخاوف من خرق الهدنة هددت موسكو بشن ضربة صاروخية كبيرة على وسط كييف إذا انتهكت أوكرانيا وقف إطلاق النار، كما حذرت كييف من أنها سترد على أي انتهاك لهذه الهدنة المؤقتة.

وتأتي الهدنتان بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من وقف لإطلاق النار استمر 32 ساعة بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، وتم انتهاكه مرارا على خطوط المواجهة رغم التزام وقف الغارات الجوية بالصواريخ البعيدة المدى.

ولطالما دعت أوكرانيا إلى هدنة مطوّلة على خطوط المواجهة لتسهيل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 24 فبراير/شباط 2022، وهو ما ترفضه موسكو لأنها تعتبر أن وقفا أطول لإطلاق النار سيُمكّن كييف من تعزيز دفاعاتها.