إسرائيل تستهدف قائد قوة الرضوان بغارة على بيروت

نفذت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى نجاح عملية الاغتيال.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن "قواتنا نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان وعدد من المسلحين الآخرين معه".

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي تفاصيل العملية، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن بارجة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شقة في مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.