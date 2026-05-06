أكسيوس: اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهم، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي.

وذكر الموقع في تقرير أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون 48 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن الطرفين لم يتفقا فعليا على أي شيء بعد، لكنه قال إن هذا هو أقرب ما وصلت إليه الأطراف من اتفاق منذ بدء الحرب.

وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق، الذي يشمل بنودا أخرى، سيتضمن التزام إيران بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم وموافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها ورفع التجميد عن أموال إيرانية تقدر بمليارات الدولارات ورفع الجانبين للقيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتفاق مؤلف من 14 بندا من شأنها إنهاء الحرب.