صور أقمار صناعية تكشف عبور مدمرتين أمريكيتين مضيق هرمز رغم نفي إيران

كشفت صور أقمار صناعية حديثة، حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عبر القمر الأوروبي “سنتينل 2″، عبور مدمرتين أمريكيتين مضيق هرمز وصولا إلى مياه الخليج، وذلك في ظل نفي إيراني رسمي اقتراب ودخول قطع بحرية أمريكية إلى المضيق.

ويُظهر تحليل المقارنة الزمنية للصور الملتقطة في 2 مايو/ أيار الجاري، وأخرى ملتقطة في 5 مايو/ أيار الجاري، ظهور قطعتين عسكريتين بطول يُقدر

بنحو 155 متراً، وهو ما يتطابق مع مواصفات المدمرات الأمريكية، من فئة آرلي بيرك (Arleigh Burke).

وتتقاطع الأدلة البصرية مع بيان سابق للقيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) ذكرت فيه أن وجود عدة مدمرات من فئة آرلي بيرك ضمن المجموعة القتالية لحاملة الطائرات أبراهام لينكون، والتي تعمل حالياً في بحر العرب، ضمن الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية، ما يُرجح أن المدمرتين عبرتا مضيق هرمز من أقرب نقطة لتواجدهما في بحر العرب.

وتكشف الصورة الملتقطة المدمرتين أثناء وجودهما في مياه الخليج مع أثر حركة واضح على سطح البحر، ما يشير إلى أنها كانت تتحرك وقت التقاط الصورة.

وبحسب التحليل الجغرافي الذي أجرته الوحدة، تبعد المدمرتان نحو 50 كم عن السواحل الإماراتية في مياه الخليج، وتحديدا قبالة ميناء جبل علي.

ويكتسب هذا التموضع أهمية خاصة مع إعلان شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية في 4 مايو/ أيار الجاري نقلاً عن مسؤولين عسكريين، بأن مدمرات تابعة للبحرية عبرت مضيق هرمز، ودخلت مياه الخليج، بعد اجتياز قصف إيراني شمل إطلاق صواريخ وطائرات من دون طيار، وزوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري.

ونفى الجيش الإيراني، السبت الماضي، اقتراب ودخول قطع بحرية أمريكية إلى مضيق هرمز، وفقاً للمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري.

إعلان

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، نفى في بيان، ما وصفته "ادعاء قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر بشأن اقتراب ودخول قطع بحرية أمريكية إلى مضيق هرمز". وأضاف المتحدث: "زمام المبادرة في عبور ومرور أي قطعة بحرية هو بيد القوات المسلحة الإيرانية".

جاء ذلك بعدما أعلنت "سنتكوم" أن المدمرتين “فرانك بيترسون” و”مايكل ميرفي” من فئة آرلي بيرك، عبرتا مضيق هرمز، ونفذتا عمليات في الخليج العربي ضمن مهمة أوسع نطاقا لضمان إزالة الألغام بالكامل من المضيق.

وتتقاطع هذه الأدلة البصرية مع التطورات الميدانية الأخيرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ في مساعدة سفن عالقة في عبور مضيق هرمز، في خطوة وصفها بأنها “إنسانية” لمساعدة دول محايدة، قبل أن يتراجع لاحقاً.

ومع دخول اليوم الـ68 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيراً إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى.

في المقابل، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية -نقلاً عن مصادر- بأن طهران أطلقت رسمياً آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ.

في الأثناء، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بدأ لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين، اليوم الأربعاء، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المقرر أن يقوم بها ترمب إلى بكين يومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري.