رصد فضائي لزوارق بحرية مع تصاعد التوتر في هرمز

كشفت صور أقمار صناعية حديثة انتشار زوارق بحرية على خط التماس مع الحدود البحرية الجديدة التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني الاثنين 4 مايو/أيار 2026 أنها ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرته في مضيق هرمز.

ولم يتسن لوحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة التحقق بشكل مستقل من أن الزوارق الظاهرة في الصور تعود ملكيتها لبحرية الحرس الثوري الإيراني.

ويظهر تحليل المقارنة الزمنية للصور الملتقطة قبل الإعلان في 2 مايو/أيار الجاري، وأخرى ملتقطة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بتوقيت الشرق الأوسط في 5 مايو/أيار الجاري، تحرك خمسة زوارق بحرية في خليج عُمان على بعد نحو 26 كيلومترا من ساحل كوه مبارك الإيراني، المطل على الحدود البحرية الجديدة التي أعلنها الحرس الثوري.

وبحسب التحليل الجغرافي، تبدأ المنطقة في الخريطة من ناحية الغرب بخط يمتد من أقصى نقطة غربية في جزيرة قشم الإيرانية إلى إمارة أم القيوين الإماراتية. أما شرقا فتنتهي المنطقة عند خط يمتد من جبل مبارك في إيران إلى إمارة الفجيرة في الإمارات.

وتتقاطع هذه الأدلة البصرية مع التطورات الميدانية الأخيرة، إذ سبق أن حذر الجيش الإيراني القوات الأمريكية من مغبة دخول مضيق هرمز، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ في مساعدة سفن عالقة في الخليج.

وكانت "سي بي إس نيوز" نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا.

بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيّرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها.

من جهتها, نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع، وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري.

وكان ترمب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ "مشروع الحرية"، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة.