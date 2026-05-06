رئيس الوزراء القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث خلاله تطورات وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنه جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما بحث الجانبان الجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية لمعالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، بما يفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وفي مساء أمس، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "عملية الغضب الملحمي انتهت وحققت أهدافها"، وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب "لا يفضل الحرب".