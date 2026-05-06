استمرار عمليات البحث عن جنديين أمريكيين فُقدا في المغرب

أعلنت مصادر رسمية من القوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، تكثيف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ عملياتها الميدانية، للعثور على جنديين من القوات المسلحة الأمريكية فُقدا منذ ليل 2 مايو/أيار الجاري، وذلك أثناء مشاركتهما في الدورة الـ22 لمناورات "الأسد الأفريقي 2026".

وأفادت المصادر التي نقلت عنها الوكالة بأن مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية، لا سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية ورماة الأطلس ووحدات الهندسة العسكرية، وسائل مهمة برية وجوية وبحرية في إطار مواصلة عمليات البحث الرامية إلى العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين على مستوى جرف صخري في كاب درعة بمنطقة طانطان.

كما باشر غواصو البحرية الملكية المغربية -وفقا للمصادر ذاتها- عمليات تمشيط دقيقة داخل الكهوف البحرية الواقعة في المنطقة في محاولة لتحديد مكان المفقودين.

وانطلقت عمليات البحث منذ الإبلاغ عن الحادث الذي وقع حوالي الساعة التاسعة من مساء السبت الماضي، إذ فُقد أثر الجنديين أثناء قيامهما بمهام تدريبية في المنطقة الصخرية الوعرة.

وكانت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) قد أكدت في بيان سابق فقدان الجنديين، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الواقعة، مع التزامها بتقديم معلومات إضافية فور تطور الوضع الميداني.

يُذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي 2026" كانت قد انطلقت يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 8 مايو/أيار الجاري.

ويشارك في هذه المناورات العسكرية أكثر من 5 آلاف فرد من القوات المسلحة، بمشاركة 41 دولة بينها الولايات المتحدة.

وتُعَد مناورات "الأسد الأفريقي"، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2007، من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التي تنظمها القيادة الأمريكية في أفريقيا على مستوى القارة، وتُجرى سنويا في المغرب بهدف تطوير التنسيق الميداني بين القوات الأمريكية وشركائها من الدول الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى جانب عدد من الدول الحليفة في أفريقيا.