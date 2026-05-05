مصايد الموت.. كيف تستدرج روسيا الأفارقة للقتال في أوكرانيا؟

في خضم الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات، تشير تقارير عديدة إلى أن ضحايا هذا الصراع تجاوزت حيزه الجغرافي لتشمل آلاف الشباب في "القارة السمراء" ممن وجدوا أنفسهم في جبهات قتال لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن آلاف الشباب الأفارقة يقاتلون إلى جانب الجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية، وقد قُتل بعضهم خلال المعارك.

وتثير هذه الظاهرة أسئلة عديدة، فمن الناحية الجغرافية، تبعد أفريقيا آلاف الأميال عن خطوط المواجهة، ومن الناحية السياسية، لا يتناسب هذا الانخراط في الحرب مع الموقف السياسي لدول "القارة السمراء" التي نأى معظم دولها بأنفسهم عن الحرب واتخذوا موقفا محايدا منها.

فما الذي حمل آلاف الشباب إلى ساحات الوغى في أرض باردة وحرب طاحنة لا يبدو في الأفق بصيص أمل بانتهائها في المستقبل القريب؟

خداع واستدراج

يشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن بعض الشباب الأفارقة يذهبون إلى القتال إلى جانب الجيش الروسي مرتزقة بمحض إرادتهم، لكن كثيرا من هؤلاء الشباب يُستدرجون بوعود للحصول على وظائف مدنية عادية في روسيا، تتراوح بين الحراسة والطهي، وبعد وصولهم إلى روسيا، يُجبرون على الانضمام إلى القوات الروسية في معاركها بأوكرانيا.

ووفق نيويورك تايمز، فإن سلسلة من الشركات الوهمية التي تفتقر للمصداقية تنشط في القارة الأفريقية لتجنيد الشباب للقتال بطرق شتى، وغالبا ما تظهر هذه الشركات في ثوب وكالات سفر أو توظيف، وتعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد كشفت مقابلات أجرتها الصحيفة الأمريكية مع عديد من الضحايا والمجندين من "القارة السمراء" أن القائمين على التجنيد لا يعملون مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية في موسكو، كما أن العقود التي اطلعت عليها الصحيفة كانت باللغة الروسية، مما يعني أن الأفارقة لم يتمكنوا من قراءتها.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الإعلانات الروسية المتعلقة بفرص عمل غمرت وسائل التواصل الاجتماعي في أفريقيا خلال العام الماضي، ووعد بعضها برواتب شهرية تبلغ 3 آلاف دولار، فضلا عن امتيازات بنحو 18 ألف دولار، ووعود أخرى بالحصول على الجنسية الروسية بعد 6 أشهر من العمل.

ولا يعرف بالضبط عدد الشباب الذين استُدرجوا إلى جبهات القتال بوعود عمل زائفة، بيد أن السلطات في 9 دول أفريقية -على الأقل- أبلغت عن حالات تجنيد مماثلة. وفي كينيا، وجد جهاز الاستخبارات الوطني أن نحو ألف كيني ذهبوا إلى روسيا وانتهى بهم المطاف في أوكرانيا حتى الآن، عاد منهم 30 فقط على قيد الحياة.

وقد أعلنت السلطات الكينية إجراءات جديدة للحد من وقوع شبابها في هذا الفخ، إذ قالت حكومة البلاد إنها عززت الرقابة على الشباب المغادرين للبلاد في رحلات دولية.

لماذا يقع الشباب الأفارقة في فخ التجنيد؟

يرجع محللون سياسيون ظاهرة تدفق الشباب الأفريقي إلى خنادق القتال في أوكرانيا ضمن المعارك الروسية إلى سببين رئيسيين، أولهما حاجة روسيا الماسة إلى مزيد من القوات مع طول أمد الحرب والخسائر الكبيرة التي مني بها جيشها، والآخر هو الحاجة الماسة إلى فرص عمل بين الشباب الأفارقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في "القارة السمراء"، مما يجعلهم فريسة سهلة للوقوع في فخ التجنيد من دون معرفة ما ينتظرهم.

ففي ظل ندرة الوظائف في أفريقيا، تشكل الوعود بالعمل في الخارج عامل جذب قويا في القارة التي تعد فئة الشباب فيها الأكثر نموا في العالم.

ويصف السيناتور الكيني، أوكويتي أندرو أومتاتاه، حالة اليأس الناجمة عن أزمة البطالة في أفريقيا، بالقول: "لو رست سفينة رقيق اليوم في مومباسا ترفع لافتة كتب عليها ‘مطلوب عبيد في الغرب’، لما وجدت مكانا شاغرا واحدا على متنها".

تصريحات رسمية

وتشير نيويورك تايمز إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أقر في مارس/آذار الماضي بمشاركة أجانب في ما تطلق عليها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، لكنه نفى قيام الحكومة باستئجار أو تجنيد أشخاص للقتال قسرا، مؤكدا أن "المتطوعين يصلون إلى هناك بامتثال كامل للتشريعات الروسية".

كما نقلت نيويورك تايمز عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله الأسبوع الماضي في معرض رده على سؤال عن استدراج الشباب الأفريقي للقتال في روسيا بوعود عمل مدنية: "لسنا على علم بأي حالات من هذا القبيل".

في المقابل، اتهم سفير أوكرانيا لدى جنوب أفريقيا، أولكسندر شيربا، روسيا باستغلال الشباب الأفارقة الباحثين عن عمل، قائلا: "أنا مذهول من حجم الخداع وعدم الإنسانية والنزعة الإمبريالية تجاه أفارقة محتاجين إلى المال".

ووفق نيويورك تايمز، فقد سجلت كل من كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا وتوغو وبوتسوانا ومالي حالات تجنيد زائف لبعض شبابها في الجيش الروسي.

ففي كينيا، وجّه المدعون العامون اتهاما لرجل في فبراير/شباط بتجنيد 22 كينيا لصالح روسيا. وفي الشهر ذاته، بحث رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة تجنيد مواطني بلاده، وبعد أسبوع عاد 17 منهم من جبهات القتال، بينما يحقق المدعون حاليا في تورط سياسي من جنوب أفريقيا في تضليل هؤلاء الشباب.

هل تستطيع الحكومات الأفريقية وقف هذا النزيف؟

ولا تُعد الهجرة بحثا عن فرص العمل أمرا غير قانوني، وغالبا ما جاءت محاولات الحكومات الأفريقية لتقييد مغادرة مواطنيها استجابة لضغوط سياسية، حيث سعت الحكومات الأوروبية لسنوات للتعاون مع الدول الأفريقية بهدف الحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وقد استجابت حكومات جنوب أفريقيا وكينيا وغانا ونيجيريا لمطالب شعبية وحقوقية تحث المسؤولين على تكثيف الجهود لمعالجة أزمة المواطنين الذين فقد أثرهم بعد السفر بغية العمل في روسيا، أو الذين قضوا نحبهم في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، توجه وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إلى موسكو في مارس/آذار الماضي لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي، أعلن بعدها عن موافقة روسيا على عدم تجنيد الكينيين في صفوف جيشها. كما اتخذت كينيا إجراءات جديدة يتم بموجبها توقيف الشباب المسافرين للعمل في مناطق قد تكون معبرا لانتقالهم إلى روسيا.

وفي جنوب أفريقيا، تعهد الرئيس رامافوزا، في فبراير/شباط، بالتنسيق مع الرئيس الروسي بوتين لدعم عودة مواطني جنوب أفريقيا الذين يقاتلون لصالح روسيا في أوكرانيا. وبالتزامن مع ذلك، أصدرت دول عدة، من بينها نيجيريا، تحذيرات لمواطنيها من مغبة الوقوع في شباك عمليات الاحتيال الوظيفي التي قد تنتهي بهم إلى التجنيد القسري في الجيش الروسي.

ومع استمرار الأسباب التي قادت إلى وقوع آلاف الشباب في فخ التجنيد القسري للقتال في صفوف الجيش الروسي، لا يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأفريقية حتى الآن كفيلة بوقف هذا النزيف.