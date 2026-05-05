مسؤول إيراني ينفي استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه

أكد مسؤول عسكري إيراني مطلّع -أمس الاثنين- أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث، وفق التلفزيون الإيراني.

واتهمت وزارة الخارجية الإماراتية -في وقت سابق الاثنين- إيران بشن هجوم بطائرتين مسيّرتين على ناقلة نفط إماراتية (أدنوك) أثناء مرورها في مضيق هرمز، في حين أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -في بيان- بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في هرمز على بعد 145 كيلومترا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية.

واعتبرت الإمارات أن استهداف الملاحة التجارية، واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد من أعمال قرصنة يرتكبها الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية -مساء الاثنين- تعاملها مع 15 صاروخا و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، وذكرت -في بيان- أنها أسفرت عن 3 إصابات.

"عملية ملفقة"

في المقابل، اتهم المسؤول الإيراني قوات الولايات المتحدة بالوقوف خلف الاستهداف، مضيفا أنه حدث "بسبب مغامرتها لفتح مضيق هرمز بشكل غير قانوني عبر ممرات محظورة".

ووفق التلفزيون الإيراني، قال المسؤول العسكري "يجب على أمريكا أن تضع حدا لاستخدام القوة في مسار الدبلوماسية"، مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف عما أسماها "المغامرات العسكرية" في المنطقة النفطية الحساسة، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على اقتصادات جميع الدول.

ونشر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي -عبر حسابه على منصة إكس– عبارة: "FALSE FLAG"، وتعني "عملية ملفقة"، وهو ما يبدو أنه إشارة إلى الاستهداف في الإمارات.

ولم تتبنّ أي جهة الهجوم على الناقلة، ولم تعقب إيران بشكل رسمي على البيان الإماراتي.

تهديدات إيرانية للإمارات

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت -في وقت سابق الاثنين- عن مصدر عسكري قوله إن "الإمارات تدرك أنها في وضع هش للغاية، وانعدام الأمن بالنسبة لها بمثابة سمّ قاتل".

وتوعد المصدر الدولة الخليجية باستهداف جميع مصالحها، مهددا بأنه "لن يكون أي موقع من منشآتها (الإمارات) آمنا إذا أقدمت على أي تصرف غير عقلاني".

وأدانت قطر ومصر والأردن وسوريا الاعتداء الإيراني على ناقلة النفط الإماراتية في هرمز، في حين أكدت الخارجية الإماراتية أن ذلك يشكّل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.