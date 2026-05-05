مدن إسرائيلية تفتح ملاجئها وبلدية حيفا تهاجم حكومة نتنياهو

فتحت مدن إسرائيلية عدة، بينها ريشون لتسيون وأسدود، ملاجئها العامة ورفعت مستوى الجاهزية المدنية، تحسبا لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار وتجدد إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية، في وقت اتهم فيه رئيس بلدية حيفا حكومة بنيامين نتنياهو والجيش بالتقاعس عن توفير الحماية الكافية للسكان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الاستعدادات تأتي غداة هجمات إيرانية استهدفت الإمارات وعُمان أمس الاثنين.

وكانت الإمارات قالت، أمس الاثنين، إنها تعاملت مع 15 صاروخا و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، مما أسفر عن 3 إصابات.

وفي حيفا، قال رئيس البلدية يونا ياهف إن نحو 35% من سكان المدينة يفتقرون إلى أماكن محصنة، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على معالجة الفجوة عبر تحصين المنازل، في عملية قال إنها قد تستغرق قرابة عام ونصف العام.

وهاجم ياهف الحكومة والجيش، معتبرا أنهما لا يعترفان بسكان حيفا، وأضاف "نحن أكبر مدينة في الشمال، ومع ذلك لا يوجد تواصل معنا. هذا أمر يثير الغضب والمرارة".

وأوضح ياهف أن الحياة في المدينة تسير كالمعتاد من دون رفع رسمي لحالة التأهب، لكنه شدد على الاستعداد لأي تطور مفاجئ، قائلا "لا نثق بالمنظمات الإرهابية، ونجهز أنفسنا لكل سيناريو".

عشرات الآلاف بلا غرف محصنة

وفي ريشون لتسيون، أعلن رئيس البلدية راز كينستليخ فتح الملاجئ العامة بالفعل، مؤكدا أن المدينة في حالة جاهزية قصوى.

وأشار إلى أن نحو 50 ألفا من السكان يفتقرون إلى غرف محصنة، مما دفع البلدية إلى تفعيل خطة الحماية الجماعية، بما في ذلك فتح المؤسسات التعليمية أمام السكان لاستخدامها كملاجئ مؤقتة.

أما بلدية أسدود فأعلنت بدورها فتح الملاجئ ورفع مستوى التأهب في جميع المنظومات البلدية، مؤكدة أن الخطوة تندرج ضمن تعزيز الاستعداد الداخلي فقط، من دون تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.

ودعا رئيس البلدية، يحيئيل لاسري، السكان إلى الالتزام بالتعليمات والحفاظ على اليقظة، مشيرا إلى جاهزية مراكز العمليات وفرق الطوارئ للتعامل مع أي سيناريو.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الإجراءات في ظل تصعيد متزايد في الخليج العربي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وما تبعها من هجمات إيرانية طالت سفنا عسكرية وتجارية، وإطلاق نار باتجاه الإمارات وعُمان للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار.