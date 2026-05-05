قتلى بغارات روسية على أوكرانيا تزامنا مع إعلان هدنتين منفصلتين

شنت القوات الروسية موجة جديدة من الغارات الجوية الدامية على أوكرانيا، ليل الاثنين، أسفرت عن سقوط 5 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، في هجوم تزامن مع إعلان موسكو هدنة من جانب واحد بمناسبة ذكرى "يوم النصر"، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "نفاق مطلق".

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن القصف الصاروخي والجوي الذي نُفذ بواسطة مسيّرات بعيدة المدى، أدى إلى مقتل 3 موظفين في شركة غاز وعنصري إنقاذ، في حين أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، سيرغي كوريتسكي، استهداف منشآت إنتاج الغاز في منطقتي بولتافا وخاركيف، مما ألحق بها أضرارا وخسائر إنتاجية جسيمة.

وجاء هذا التصعيد الميداني قبيل دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا حيز التنفيذ يومي 8 و9 مايو/أيار الجاري، احتفالاً بالذكرى الـ81 للانتصار على ألمانيا النازية، وهددت موسكو بشن "ضربة صاروخية كبيرة" على وسط العاصمة كييف في حال انتهاك أوكرانيا لهذه الهدنة.

من جانبه، رد الرئيس زيلينسكي، الذي يزور البحرين حاليا، بإعلان هدنة أوكرانية تبدأ منتصف ليل الأربعاء (21:00 بتوقيت غرينتش) دون تحديد مدة زمنية لها، مؤكدا أن كييف سترد "بالمثل" على أي خروقات.

وهاجم زيلينسكي المبادرة الروسية قائلاً: "يا له من نفاق مطلق الدعوة إلى وقف إطلاق النار لإقامة احتفالات دعائية، بينما تُشنّ مثل هذه الضربات يوميا".

مناورات سياسية

يرى محللون أن إعلان الهدنات المتزامنة لا يعدو كونه "مناورة تكتيكية"، إذ اعتبر المحلل السياسي الأوكراني فولوديمير فيسينكو أن إعلان بلاده لهدنة موازية يهدف لإبطال مبادرة بوتين إعلاميا وسياسيا، مشيرا إلى أنه من شبه المؤكد عدم الالتزام الكامل بالتهدئة، تماما كما حدث في هدنة عيد الفصح الأرثوذكسي قبل أسابيع.

وميدانيا، كشف سلاح الجو الأوكراني عن حجم الهجوم الأخير، موضحا أن روسيا أطلقت 11 صاروخا باليستيا و164 مسيّرة، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض صاروخ واحد و149 مسيّرة.

وأكدت الإدارة الإقليمية في بولتافا مقتل 4 أشخاص وإصابة 37 آخرين، في حين سجلت منطقة خاركيف سقوط قتيل وإصابات أخرى جراء القصف.

وتأتي هذه التطورات في وقت ترفض فيه موسكو مطالب كييف بوقف مطول لإطلاق النار يمهد للمفاوضات، مشترطة تنازل أوكرانيا الكامل عن منطقة دونيتسك قبل أي اتفاق.