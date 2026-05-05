فيديو يوثق لحظة اصطدام طائرة بمبنى في البرازيل

وثّقت مقاطع فيديو لحظة اصطدام طائرة صغيرة بمبنى في مدينة بيلو هوريزونتي، جنوب شرق البرازيل، أمس الاثنين، في حادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "تي في غلوبو" المحلية الطائرة وهي تنعطف في محاولة لتجنّب مبانٍ مرتفعة، قبل أن ترتطم بمبنى مكوّن من ثلاثة طوابق، ثم تسقط في موقف سيارات مجاور.

كما أظهرت صور نشرتها خدمات الطوارئ عناصر الإنقاذ وهم يساعدون السكان على إخلاء المبنى باستخدام السلالم، في وقت سارعت فيه الفرق المختصة إلى تطويق الموقع.

وقالت هيئة الإطفاء في البرازيل إن الطائرة كانت تقل أربعة أشخاص، مضيفة أن الطيار ومساعده لقيا حتفهما في موقع الحادث، فيما أُصيب الراكبان الآخران بجروح خطيرة ونُقلا إلى المستشفى.

وأضافت خدمات الإسعاف أن أحد المصابين توفي لاحقا، ما رفع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة قتلى جميعهم من ركاب الطائرة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات داخل المبنى، الذي لم يتعرض لأضرار إنشائية خطيرة.

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع الحادث على نطاق واسع، وسط تعليقات عبرت عن صدمة من لحظة الاصطدام وسقوط الطائرة بشكل مباشر على المبنى.

كما ركزت تفاعلات أخرى على سرعة استجابة فرق الإنقاذ وإجلاء السكان من المبنى، فيما أعاد آخرون نشر الفيديوهات مرفقة بعبارات تحذيرية حول مخاطر الطيران الخفيف في المناطق الحضرية المكتظة.

وتباينت التعليقات بين من ركّز على خطورة التحليق المنخفض للطائرات الصغيرة فوق المناطق المأهولة، ومن أشاد بسرعة استجابة فرق الطوارئ وإجلاء السكان من المبنى في وقت قياسي.

وبحسب مركز إحصاءات تابع لهيئة الوقاية والتحقيق في حوادث الطيران، فقد سُجل في البرازيل 153 حادثا للطيران خلال عام 2025، أسفرت عن مقتل 62 شخصا.