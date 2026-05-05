عرض عسكري هندي ينتهي بمأساة.. ما الحقيقة؟

تداولت منصات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق عرضا عسكريا في الهند انتهى بسقوط جماعي لجنود من فوق هيكل معدني مرتفع خلال احتفال وطني.

ويُظهر المقطع مركبة عسكرية تتحرك ببطء، تعلوها بنية عمودية تشبه برجا متعدد الطبقات، يقف عليها عدد من الجنود موزعين بشكل منتظم، قبل أن يبدؤوا فجأة في السقوط بشكل شبه متزامن، في مشهد وُصف بأنه "كارثي".

وحصد الفيديو انتشارا واسعا بلغ ملايين المشاهدات عبر منصات مختلفة وبأكثر من لغة، فقد تجاوز 2.6 مليون مشاهدة عبر حساب ناطق بالإسبانية، كما تخطى 3.3 ملايين مشاهدة في نسخ متداولة باللغة اليابانية، ما أسهم في تضخيم الرواية وتقديمها على أنها حادثة حقيقية موثقة.

غير أن التحقق البصري يكشف مؤشرات قوية على أن المقطع غير حقيقي، بل مولّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إذ تظهر حركة الجنود في الفيديو غير متسقة، خصوصا لحظة السقوط الجماعي التي تبدو متزامنة بشكل مبالغ فيه، دون أي تباين طبيعي في ردود الفعل أو محاولات التوازن التي يُفترض أن تصدر عن أفراد في موقف مشابه.

كما يُلاحظ وجود تشوهات واضحة في تفاصيل الأجسام أثناء الحركة، مثل اندماج الأطراف أو اختفائها في بعض الإطارات، إلى جانب انتقال غير منطقي بين أوضاع الحركة.

وفي الخلفية، تبدو بعض العناصر مكررة أو ضبابية، خاصة في وجوه الأشخاص أو تفاصيل المدرجات، ما يعزز فرضية الاعتماد على نماذج توليد الصور والفيديو.

كما يقود تتبع مصدر الفيديو إلى حساب على منصة "تيك توك" دأب على نشر مقاطع مشابهة تعتمد على المؤثرات البصرية المولّدة رقميا، وغالبا ما يقدم محتوى استعراضيا أو صادما بهدف جذب التفاعل، دون أن يكون له أساس واقعي.

كما لا توجد أي دلائل موثوقة على وقوع حادثة من هذا النوع في عرض عسكري في الهند، ولم تصدر أي بيانات رسمية أو تقارير إعلامية تدعم الادعاء.