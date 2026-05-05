مهر: اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء دير الإيراني

أفادت وكالة أنباء مهر، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في عدة سفن تجارية على رصيف في ميناء دير، جنوب إيران، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن. وأضافت أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق.

وقال مسؤول إيراني في تصريح للوكالة إنه في الوقت الحالي اندلع حريق في مركبين تجاريين، وأن عمليات إخماد الحريق في أحدهما شارفت على الانتهاء.

وأشار المسؤول إلى أن رجال الإطفاء يسعون لمنع امتداد الحريق إلى السفن الأخرى، مشيرا إلى أن مركبين خشبيين كانا بجوار هذين المركبين قد اشتعلت فيهما النيران أيضا نتيجة شدة الحريق، ويجري حاليا العمل على إخمادهما.

وأكد مسؤول الإطفاء في بلدية ميناء دير أن سبب الحادث لن يتضح إلا بعد انتهاء عمليات الإطفاء بشكل كامل، على أن يتم الإعلان عن المعلومات التفصيلية لاحقا.