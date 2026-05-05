عاجل | وزير الحرب الأمريكي: فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن
Published On 5/5/2026|
آخر تحديث: 15:12 (توقيت مكة)
وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث:
- فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن.
- إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.
- إيران تضايق السفن المدنية وتهدد البحارة وتستغل نقطة اختناق حيوية لتحقيق مكاسب مالية خاصة.
- لا نسعى للقتال لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع دول بريئة من عبور ممر مائي دولي.
- مشروع الحرية الذي أطلقناه في مضيق هرمز مؤقت وعلى العالم أن يتدخل.
المصدر: الجزيرة