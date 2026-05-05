عاجل | وزير الحرب الأمريكي: فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن

Published On 5/5/2026
آخر تحديث: 15:12 (توقيت مكة)

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث:

  • فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن.
  • إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.
  • إيران تضايق السفن المدنية وتهدد البحارة وتستغل نقطة اختناق حيوية لتحقيق مكاسب مالية خاصة.
  • لا نسعى للقتال لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع دول بريئة من عبور ممر مائي دولي.
  • مشروع الحرية الذي أطلقناه في مضيق هرمز مؤقت وعلى العالم أن يتدخل.
المصدر: الجزيرة
