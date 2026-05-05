نقلت الجزيرة عن مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وزعت مع دول الخليج العربي على أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار بشأن مضيق هرمز.

وأوضح المصدر أن مسودة المشروع الذي تعمل عليه واشنطن مع دول الخليج، تشير في إحدى الفقرات إلى التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأفادت رويترز عن دبلوماسيين غربيين أن أعضاء مجلس الأمن سيبدؤون، الثلاثاء، محادثات بشأن مشروع القرار المدعوم من الولايات المتحدة والبحرين.

وأضافت أن مشروع القرار قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران يتيح استخدام القوة إذا فشلت طهران في وقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأظهر تجدد تبادل إطلاق النار، أمس الاثنين، حجم الأخطار، في ظل صراع بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على ممر مائي ضيق يُعد شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية وحركة التجارة.

وأدت هذه التطورات إلى زعزعة هدنة هشة مضى عليها 4 أسابيع، وعزّزت في الوقت ذاته الحصارين البحريين المتنافسين للطرفين (إيران والولايات المتحدة).

وينص الفصل السابع على استخدام "كافة الوسائل" لتطبيق قرار من مجلس الأمن الدولي، ومن ضمنها الوسائل العسكرية.