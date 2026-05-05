أمريكا: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب لحصار إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، إن حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش تعبر بحر العرب، في إطار جهود القوات الأمريكية لفرض الحصار البحري على إيران انطلاقا من خليج عُمان ودعم عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز.

وأضافت القيادة الأمريكية -في بيان عبر حسابها على إكس- أن "الحاملة تقل على متنها أكثر من 60 طائرة".

وتفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على إيران في أعقاب تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن والتي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وتواصل إيران إغلاق مضيق هرمز وتفرض قيودا على عبور السفن وتلزمها بالحصول على تصاريح عبور من إيران وإلا تعرضت لهجمات الحرس الثوري الإيراني، مما تسبب في أزمة عالمية في أسعار الطاقة التي يمر 20% من إمداداتها العالمية عبر المضيق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، أن بلاده أطلقت عملية "مشروع الحرية" لمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، والتي لا علاقة لها بالحرب مع إيران، من أجل عبور المضيق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان سابق على منصة "إكس" عن بدء قواتها اعتبارا من أمس الاثنين بدعم "مشروع الحرية" بمدمرات مجهزة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة مقاتلة على البر وفي البحر و15 ألف جندي.