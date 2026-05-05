ظهور مسارات وهمية للسفن والطائرات عند مضيق هرمز وخليج عمان

أظهرت بيانات ملاحية وجوية وجود تشويش واسع في إشارات الملاحة قرب مضيق هرمز، وخليج عمان، وقبالة السواحل الإماراتية.

وتكشف خريطة التتبع الحية التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة، وكذلك سجل مسارات الحركة من منصات "مارين ترافيك" و"فلايت رادار" و"جي بي إس وايز" ظهور مسارات غير منطقية، ومتعارضة لأعداد كبيرة من السفن عند مقارنتها بالتحركات الطبيعية والاتجاهات المبلغ عنها، ما يشير إلى أن العبور الظاهر هو ناتج عن تداخل لإشارات الملاحة، وليس تعبيرا دقيقا عن المسار الحقيقي للسفن.

وتركزت عمليات التشويش في ثلاث بؤر رئيسية هي قرب مدخل مضيق هرمز وقبالة سواحل الإمارات، وخليج عمان، حيث تسببت اضطرابات الإشارة في إظهار بعض السفن متراكبة بصريا فوق بعضها، وكأنها متمركزة في نقطة واحدة، مع مسارات قصيرة ومتداخلة لا تتسق مع الحركة الطبيعية داخل الممرات البحرية.

كما أظهرت خريطة "فلايت رادار" مسارات جوية حادة ومتكسرة، وأخرى دائرية أو ممتدة في خطوط مستقيمة غير معتادة، لرحلات ظاهرة فوق الإمارات وخليج عمان ومحيط مضيق هرمز.

وتقاطعت هذه المؤشرات مع خريطة "جي بي إس وايز" التي أظهرت بؤرا لاضطرابات إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية شرق الإمارات وقرب دبي والشارقة ومدخل مضيق هرمز.

كما رصدت البيانات عمليات إغلاق واسعة لأجهزة الإرسال والاستقبال (AIS)، التي تُظهر الحالة والموقع الحالي للسفن والناقلات، تزامنا مع عمليات استهداف واسعة للحرس الثوري في مضيق هرمز والخليج.

وتشير هذه الأنماط إلى اضطراب في بيانات الموقع التي تعتمد عليها منصات تتبع السفن والطائرات، دون أن تكفي وحدها لتحديد مصدر التشويش أو الجهة المسؤولة عنه.

وأمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لاستئناف القتال مع إيران، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل، في وقت اعتبرت فيه طهران أن "مشروع الحرية" الذي أعلنته واشنطن بمضيق هرمز "هو مشروع الطريق المسدود".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت أمس أنه جرى اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من إيران، وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيّرة إيرانية.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشنّ هجمات عسكرية، في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، وهو ما نفته واشنطن، التي أعلنت بدورها أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري.