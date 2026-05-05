شاهد.. مسيّرات حزب الله تستهدف ميركافا وجنودا إسرائيليين بالجنوب

بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف مقاتليه عددا من الجنود الإسرائيليين بمسيّرة انقضاضية في بلدة البياضة في جنوب لبنان.

ووثقت المشاهد -وفق الفيديو- عملية رصد دقيقة لجنود إسرائيليين كانوا يتمركزون قرب مركبات عسكرية، قبل استهدافهم بشكل مركز بواسطة مسيّرة انقضاضية.

وحسب فيديو حزب الله، فإن الاستهداف كان لـ"قوة إسرائيلية من كتيبة الجمع الحربي" فور وصولها إلى المنطقة. ووفق اللقطات، فإن عملية الاستهداف تعود إلى مطلع مايو/أيار الجاري.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، بث حزب الله مشاهد قال إنها لاستهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، عبر مسيّرة انقضاضية.

وخلال الأيام الأخيرة، كثف حزب الله نشر مشاهد استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق مختلفة بالجنوب. ويؤكد الحزب -في بيانات متتالية- أن هذه الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل العدوان الإسرائيلي على البلاد.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل جيش الاحتلال هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الأراضي المحتلة.