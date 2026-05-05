حزب مودي الحاكم يحتفل بفوزه الانتخابي الأول بولاية البنغال الغربية

حقق الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا -بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي– فوزا ساحقا أمس الاثنين في الانتخابات التشريعية بولاية البنغال الغربية التي تهيمن عليها المعارضة منذ فترة طويلة.

ولا تزال عمليات فرز الأصوات جارية وسط إجراءات أمنية مشددة في الولاية التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، وهي واحدة من 5 ولايات ومناطق شهدت انتخابات في شهريْ أبريل/نيسان ومايو/أيار حيث بدأ إعلان النتائج أمس الاثنين.

وأظهرت أحدث النتائج -التي أعلنتها مفوضية الانتخابات- حصول الحزب الحاكم على 206 مقاعد من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلا بذلك أول فوز انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية.

واحتفظ بهاراتيا جاناتا أيضا بسيطرته في ولاية آسام في شمال شرق البلاد للمرة الثالثة على التوالي، وفي منطقة بودوتشيري الساحلية الصغيرة.

ومن شأن هذه النتائج أن تعزز موقف مودي في مواجهة سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2029.

وقال مودي البالغ 75 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي "ستظل انتخابات الجمعية التشريعية لولاية البنغال الغربية لعام 2026 عالقة في الأذهان إلى الأبد"، واحتفل مودي وكبار قادة الحزب وآلاف المؤيدين في شوارع العاصمة كولكاتا.

حملة شرسة

وشنّ حزب بهاراتيا جاناتا حملة شرسة لإزاحة حزب "ترينامول" الإقليمي القوي بزعامة ماماتا بانيرجي، الذي يسيطر على ولاية البنغال الغربية منذ عام 2011.

وزعمت بانيرجي -البالغة 71 عاما والتي بدت عليها علامات الغضب- أن مفوضية الانتخابات تواطأت مع الحزب الحاكم.

وقالت للصحفيين "سرق حزب بهاراتيا جاناتا أكثر من 100 مقعد. مفوضية الانتخابات تابعة له"، وتعهدت بأن تعود بقوة في الانتخابات المقبلة.

وخسرت بانيرجي مقعدها في منطقة بهابانيبور لصالح مرشح حزب بهاراتيا جاناتا بفارق أكثر من 15 ألف صوت.