وصفها بن زايد بالإرهابية.. الإمارات: نتعامل مع اعتداءات إيرانية جديدة

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع "اعتداءات بالصواريخ والمسيّرات من إيران"، وذلك في ثاني هجوم تتعرّض له البلاد في أقل من 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة، هي نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ والمسيّرات.

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من هجمات صاروخية قالت وزارة الداخلية الإماراتية إن الدفاعات في البلاد تعاملت معها، في حين أكدت وزارة الدفاع رصدها 4 صواريخ قادمة من إيران.

من جهته، قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن بلاده تتعامل بحسم وقوة مع أي تهديد لسيادتها وأمنها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها، واصفا الهجمات الإيرانية بـ"الاعتداءات الإرهابية".

وأكد بن زايد في كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة أن "بناء قدراتنا الدفاعية سيظل هدفا إستراتيجيا رئيسيا ضمن الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات، حتى تبقى قواتنا المسلّحة كما كانت دائما درعا يحمي وسيفا يردع وسياجا يصون مسيرتنا نحو المستقبل".

وتابع: "نحتفي بهذه الذكرى الوطنية المجيدة في أجواء من الفخر الوطني بعد أن سطرت قواتنا المسلحة ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمواقع المدنية، وتعاملت معها بشجاعة وكفاءة واقتدار".

ردود فعل

ولقيت الهجمات ردود فعل دولية غاضبة اعتبرت أن الهجمات التي طالت المنشآت المدنية في الإمارات تمثل تهديدا شديد الخطورة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن دولا عربية وأفريقية أدانت الهجمات، مشيرة إلى أن عددا من العواصم العالمية "لوحت بمراجعة موقفها من الممارسات الإيرانية الإرهابية، ودراسة مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الممارسات بما يعيد ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة، ويُعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز".

إعلان

كما ندد الاتحاد الأوروبي ودول عدة في أوروبا وآسيا بالهجوم، وفق "وام" التي قالت إن "التنديد الدولي الواسع تجاه الهجوم الإيراني الغاشم أكد موقفا موحدا يرفض المساس بأمن دولة الإمارات ويؤكد التضامن معها".

صواريخ ومسيّرات

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت، أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية في البلاد تعاملت مع تهديد صاروخي، داعية السكان إلى البقاء بمكان آمن ومتابعة المستجدات على المواقع الرسمية.

كذلك قالت وزارة الدفاع الإماراتية في تدوينة نشرتها على منصة إكس– أمس الاثنين- إنه "تم رصد عدد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر".

في السياق ذاته، أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، وقالت إنه ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة بالتعامل مع الحادث، في حين تواصل جهودها للسيطرة عليه، بينما قال المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة إن 3 أشخاص من الجنسية الهندية أصيبوا جراء هذا الاستهداف.

وأطلقت إيران أكثر من 2800 مسيّرة وصاروخ على الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 28 فبراير/شباط حتى بدء سريان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل/نيسان، مما جعلها الدولة الأكثر استهدافا من جانب طهران عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.